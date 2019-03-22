Полностью в черном: Али Лорак озадачила фанатов новым фото

Певица опубликовала новое фото

Ани Лорак Фото: instagram.com/anilorak

Украинская певица Ани Лорак, которую многие считают беременной, опубликовала в Instagram новый снимок, на котором она позирует в total black look.

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Ани Лорак озадачила поклонников таким "мрачным" образом. Певица надела черные кожаные лосины, лонгслив и темные казаки. Total black look певицы завершает черный берет и солнцезащитные очки. Фанаты такой пост восприняли неоднозначно, многие стали переживать, что у артистки что-то случилось, также они предположили, что Каролины таким образом переживает смерть российской певицы Юлии Началовой, которую похоронили в Москве 21 марта.

Ани Лорак в "мрачном" образ Фото: instagram.com/anilorak

"Пост о Юлечке Началовой, похороненный сегодня. Ей ни кофе, ни чай уже не нужен", "А почему вся в черном???, "Что за образ? У вас что-то случилось?", – интересуются подписчики Каролины.

Напомним, недавно украинская певица Ани Лорак поделилась стильной фотосессией с дочкой Софией. Вместе со своим ребенком певица сменила несколько стильных нарядов от Dolce & Gabbana.

Также известная певица опубликовала в Instagram фото в новом откровенном образе. На снимке знаменитость позирует в блестящем сером платье с глубоким декольте, которое расшито бахромой со стразами.

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