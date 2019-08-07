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"У вас все поют прекрасно": Лайма Вайкуле раскрыла подробности фестиваля "Рандеву" в Одессе

Лайма Вайкуле прилетела на один день в Киев

Марина Попович
Сегодня, 14:29
Певица Лайма Вайкуле на пресс-конференции в Киеве
Певица Лайма Вайкуле на пресс-конференции в Киеве
Фото: Sofia Eszett Photography

С 8 по 10 августа в Одессе впервые пройдет международный музыкальный фестиваль Лаймы Вайкуле Laima Rendezvous, который уже на протяжении пяти лет радует гостей и жителей города Юрмала (Латвия). В рамках мероприятия 6 августа певица прилетела на один день в Киев, чтобы встретится с журналистами.

Стильная и яркая Лайма Вайкуле зашла в холл одного из пятизвездочных отелей в Киеве и радушно провела встречу, продемонстрировав прекрасное чувство юмора и особый шарм. Вначале пресс-конференции певица разрезала красную ленту, символизирующую "открытие" фестиваля "Рандеву" в Одессе.

Лайма Вайкуле впервые проведет международный фестиваль "Рандеву" в Одессе
Лайма Вайкуле впервые проведет международный фестиваль "Рандеву" в Одессе
Фото: Sofia Eszett Photography

"На Украине первый раз (состоится фестиваль "Рандеву", – ред.), поэтому я пока слушаюсь местных режиссеров. Много участвует украинских артистов, я со всеми еще незнакома. Я буду счастлива узнать украинских артистов, которых еще не знаю, и в будущем году возможно будем уже встречаться в Юрмале. Музыка всех объединяет. И в этом наша тоже задача. Будут артисты и из Молдовы, Беларуси, России и Грузии", – рассказала артистка.

По словам певицы, она привезла четыре чемодана с костюмами, рассказала, что потратила много нервов во время подготовки Laima Rendezvous, а также отметила одного из украинских артистов, на кого обратила особое внимание.

"У вас вообще народ поющий, все поют прекрасно – кто бы ни приезжал, все так поют, такие красивые... А вы знаете Арсена Мирзояна? Вот он мне очень интересен, я хочу посмотреть на него поближе", – подчеркнула Вайкуле, добавив, что в один из дней Мирзоян споет песню композитора Раймонда Паулса.

Арсен Мирзоян
Арсен Мирзоян
Фото: instagram.com/arsen_mirzoian

Певица отметила, что на сцене фестиваля все артисты будут петь вживую, а аккомпанировать им будет интернациональный оркестр. "Украинско-латвийско-российский. У меня ритм-группа 2 человека из Москвы, духовая группа из Киева и латыши – тоже поют и играют. Так что у нас интернациональная компания", – поделилась подробностями Вайкуле.

В финале артистке вручили праздничный фестивальный торт. Разрезая его, Лайма искрометно пошутила, сказав "как будто замуж выхожу".

Лайма Вайкуле
Лайма Вайкуле
Фото: Sofia Eszett Photography

Напомним, на сцене фестиваля LAIMA RENDEZVOUS выступит более 30 исполнителей, среди которых – Ирина Билык, Alekseev, Kazka, Tomas N'evergreen, Настя Каменских, Jerry Heil, Арсен Мирзоян, Нино Катамадзе, Вахтанг Кикабидзе. Как уточнили организаторы фестиваля "Квартал-Концерт" и Студия "Квартал 95", переговоры велись также с Софией Ротару. Артистка пообещала присоединиться к фестивалю в следующем году.

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Одесса фестиваль певица Лайма Вайкуле Laima Rendezvous
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