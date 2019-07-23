Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

У Влада Топалова украли дорогую вещь

Артист готов заплатить деньги за возвращение украденного

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:10
Влад Топалов и Регина Тодоренко
Влад Топалов и Регина Тодоренко
Фото: instagram.com/vladtopalovofficial

В последнее время на страницах Влада Топалова и Регины Тодоренко появляются свадебные фото, а также снимки с медового месяца. Однако недавно Влад Топалов сообщил весьма печальную новость – его ограбили.

Смотрите также видео: свадебное платье Регины Тодоренко шили почти один месяц

Так, стало известно, что у артиста украли смартфон, с которым любил играть их с Региной Тодоренко маленький сын – Михаил. Инцидент случился в воскресенье, 21 июля. Об этом Влад Топалов сообщил в instastories и заявил, что готов заплатить деньги за возвращение гаджета. 

"У меня вчера украли телефон. Я был бы признателен, если бы вы его вернули, он находится где-то в Мытищах. Я готов заплатить вам. Это красный Айфон7. Мой сын очень любит в него играть. Он мне нужен. Если решитесь вернуть – свяжитесь по любому телефону в шапке моего профиля. Скажите, сколько денег хотите, и я организую", – пишет Влад Топалов.

У Влада Топалова украли смартфон/instagram.com/stories/vladtopalovofficial

Ранее мы также писали, что Топалов удивил признанием о свадьбе в Италии. Артист заявил, что он "сильно ошибся".

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Больше тысячи фото: Регина Тодоренко рассказала о внушительном свадебном альбоме Регина Тодоренко похвасталась роскошной фигурой в купальнике: фото Влад Топалов рассказал трогательную историю о свадьбе с Тодоренко В сети появилось новое фото со свадьбы Регины Тодоренко и Влада Топалова
кража ограбление Влад Топалов Регина Тодоренко
Реклама

Новости партнеров

Ани Лорак заявила о беременности после развода
Ани Лорак заявила о беременности после развода
7 комнатных растений с мощной любовной энергетикой
7 комнатных растений с мощной любовной энергетикой
10 прозрачных животных, которые действительно существуют. Фото
10 прозрачных животных, которые действительно существуют. Фото
Некоторые породы собак вообще не предназначены для бега
Некоторые породы собак вообще не предназначены для бега

Популярные статьи

Сегодня, 16:03Fun

23 июля: какой сегодня праздник, приметы дня, что нельзя делать

Сегодня, 10:32Fun

Дом за один евро: в Швейцарии распродают недвижимость

Сегодня, 08:21Wellness

Что делать, если защемило нерв: полезные советы

Сегодня, 08:13Fun

Заметить крайне сложно: иллюзия на фото поставила сеть в тупик

Вчера, 19:48Events

Гороскоп на завтра для всех знаков зодиака

Вчера, 18:24Шоу-бизнес

70-летняя Алла Пугачева появилась на публике в мини-шортах: фото

Вчера, 14:38Шоу-бизнес

Это очень мило: забавные фото правнуков Елизаветы ІІ, которые сделают ваш день

Вчера, 13:16Шоу-бизнес

Герцоги Сассекские в честь дня рождения принца Джорджа опубликовали милое фото

Вчера, 12:34Fun

Голодная чайка украла маленького пса породы чихуахуа

Вчера, 12:33Fun

22 июля: какой сегодня праздник, приметы дня, что нельзя делать

Вчера, 11:27Fun

В Украине впервые сыграли однополую свадьбу: фото и видео

Вчера, 07:00Events

Гороскоп на сегодня по картам Таро для всех знаков зодиака

21 июляШоу-бизнес

В сети обсуждают возможный роман экс-мужа Ани Лорак Мурата Налчаджиоглу

21 июляПсихология

Как назвать девочку в августе 2019 года: красивые женские имена

21 июляПсихология

Гороскоп на неделю 21 июля-27 июля для всех знаков зодиака

20 июляПсихология

Как назвать мальчика в августе 2019 года: лучшие мужские имена

Новости партнеров

Как бег влияет на мужское здоровье?
Как бег влияет на мужское здоровье?
Как похудеть: 9 продуктов, которые
Как похудеть: 9 продуктов, которые "съедают" жир
Ленивые пирожки с яйцом и зелёным луком за 10 минут
Ленивые пирожки с яйцом и зелёным луком за 10 минут
Старинный закарпатский рецепт пирожков с мясом
Старинный закарпатский рецепт пирожков с мясом
Запеченные с хлебными крошками:
Запеченные с хлебными крошками: "Хрустики" - кабачки
Кофейное желе со сливками: взбодриться и порадовать суставы
Кофейное желе со сливками: взбодриться и порадовать суставы
Как приготовить беляши в домашних условиях (простой рецепт)
Как приготовить беляши в домашних условиях (простой рецепт)
Настоящий грузинский хачапури с сыром и зеленью
Настоящий грузинский хачапури с сыром и зеленью
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь