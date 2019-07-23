У Влада Топалова украли дорогую вещь

Артист готов заплатить деньги за возвращение украденного

Влад Топалов и Регина Тодоренко Фото: instagram.com/vladtopalovofficial

В последнее время на страницах Влада Топалова и Регины Тодоренко появляются свадебные фото, а также снимки с медового месяца. Однако недавно Влад Топалов сообщил весьма печальную новость – его ограбили.

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Так, стало известно, что у артиста украли смартфон, с которым любил играть их с Региной Тодоренко маленький сын – Михаил. Инцидент случился в воскресенье, 21 июля. Об этом Влад Топалов сообщил в instastories и заявил, что готов заплатить деньги за возвращение гаджета.

"У меня вчера украли телефон. Я был бы признателен, если бы вы его вернули, он находится где-то в Мытищах. Я готов заплатить вам. Это красный Айфон7. Мой сын очень любит в него играть. Он мне нужен. Если решитесь вернуть – свяжитесь по любому телефону в шапке моего профиля. Скажите, сколько денег хотите, и я организую", – пишет Влад Топалов.

У Влада Топалова украли смартфон/instagram.com/stories/vladtopalovofficial

Ранее мы также писали, что Топалов удивил признанием о свадьбе в Италии. Артист заявил, что он "сильно ошибся".

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