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"Убита горем": у актрисы Кейт Бекинсейл случилось несчастье

Сегодня, 10:22

Актриса тяжело переживает потерю питомца

Известная британская актриса Кейт Бекинсейл поделилась с подписчиками грустной новостью – на днях у нее умерла ее любимая собака по кличке Ингрид породы мальтийский чихуахуа. Домашнему любимцу актрисы было 11 лет.

На своей странице в Instagram Бекинсейл разместила два фото с собакой, сопроводив публикацию трогательными словами.

"Ингрид 2009-2020. Я убита горем. Она так боролась за жизнь в течение нескольких месяцев. Земля пухом, наша самая милая девочка", – подписала фото Кейт.

Кейт Бекинсейл с собакой Ингрид
Кейт Бекинсейл с собакой Ингрид
Фото: instagram.com/katebeckinsale

Отметим, что Бекинсейл – большая любительница животных. На ее странице в соцсети часто появляются фото с ее домашними любимцами. Помимо Ингрид у нее есть две кошки – Клайв и Уиллоу, и померанский шпиц по кличке Миф.

Во время карантина Кейт нередко публиковала забавные фото и видео со своими пушистыми друзьями.

Кейт Бекинсейл с собакой Ингрид
Кейт Бекинсейл с собакой Ингрид
Фото: instagram.com/katebeckinsale

Напомним, 46-летнюю Кейт Бекинсейл раскритиковали за роман с молодым парнем. Актриса ответила хейтерам. Ранее Кейт Бекинсейл на видео показала, как поднимает 68-килограммовое колесо.

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