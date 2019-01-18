Убийце внучки Моргана Фримана вынесли приговор

Мужчина совершил убийство в 2015 году

Морган Фриман с внучкой Фото: Getty

33-летний Ламар Дэвенпорт, который в 2015 году жестоко убил Иден Хайнс, внучку знаменитого голливудского актера Моргана Фримана был приговорен к 20 годам тюремного заключения в Нью-Йорке, сообщает Mirror. Давенпорт нанес девушке 25 ножевых ранений, находясь под воздействием алкоголя и наркотиков в августе 2015 года/

Оправдываясь в зале суда, Ламар сказал сказал: "Я не помню, что случилось". Давенпорт был признан виновным в непредумышленном убийстве первой степени.

Отметим, что Иден Хайнс была начинающей актрисой и сыграла небольшую роль в фильме "5 полетов вверх" вместе с Фриманом и Дайан Китон.

Морган Фриман в своем заявлении после ее смерти сказал, что "мир никогда не узнает ее артистизм и талант". Общаясь с прессой, представитель Фримана ранее говорил, что, хотя Хайнс был неродной внучкой первой жены Фримена Дженетт Брэдшоу, он все равно считал ее родной.

Напомним, Моргана Фримена обвинили в сексуальной связи с внучкой.

Ранее восемь женщин обвинили Моргана Фримана в домогательствах.