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Участие Украины в Евровидении-2020 под угрозой: какое решение приняли в UA:Суспільному

Государство погасит многомиллионные долги

Анастасия Очеретнюк
Сегодня, 18:30

Утром, 28 февраля, стало известно о блокировке активов Национальной общественной телерадиокомпании Украины. Из-за долгов в размере 11 миллионов евро перед компанией Euronews появилась угроза срыва участия Украины в "Евровидении-2020", поскольку НОТУ не смогло бы профинансировать поездку группы Go_A в Роттердам для участия в "Евровидении-2020".

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Вещательный союз сразу же обратился к соответствующим министерствам Украины с просьбой выделить деньги из государственного бюджета на погашение долга. И как стало известно из официального заявления Общественного вещателя, долги все таки будут погашены и Украина сможет принять участие в песенном конкурсе.

"Министр культуры Владимир Бородянский договорился с Минфином, чтобы деньги из бюджета "Общественного" перевели из осенних расходов на сегодняшний, чтобы было чем погасить долг. Впоследствии эти 380 миллионов гривен вернут заказчику", – сказано в официальном заявлении.

Напомним, что 22 февраля закончился финал Национального отбора на "Евровидение-2020". Согласно результатам голосования жюри и зрителей, Украину на международной арене в Роттердаме представит группа Go_A с аутентичной песней "Соловей". Все, что нужно знать о победителях Национального отбора, – в нашем материале.

Все подробности в спецтеме Евровидение 2020

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