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Эксклюзив

Участие Украины в "Мисс Вселенная 2019" под угрозой: эксклюзивные подробности

Анастасии Субботе отказали в получении визы

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 19:14
"Мисс Вселенная Украина" Анастасия Суббота
"Мисс Вселенная Украина" Анастасия Суббота
Фото: Instagram.com

Участие представительницы Украины – 26-летней Анастасии Субботы – в престижном международном конкурсе "Мисс Вселенная 2019", который пройдет уже в декабре этого года в США, оказалось под угрозой срыва. Дело в том, что американское посольство отказало девушке в открытии визы.

Смотрите полное интервью с "Мисс Украина 2019" Маргаритой Пашой и "Мисс Интернешнл 2019" Мариной Киосе:

Президент конкурса "Мисс Украина Вселенная" Анна Филимонова эксклюзивно Сегодня.Lifestyle рассказала все подробности. По ее словам, они пока не знают точной причины отказа. Более того, в посольство поступили все необходимые документы, в том числе указана цель визита в Америку и предоставлены купленные билеты туда-обратно.

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"За 14 лет моей работы над подготовкой к конкурсу "Мисс Вселенная" это первый случай отказа в визе. Почему Анастасии не открыли визу, мы пока не знаем. Но в любом случае я направила письмо послу, где подробно расписала нашу проблему. Очень надеемся, что это еще не окончательный ответ и в результате все сложится позитивно. Иначе Украине придется отказаться от участия, хотя мы полностью подготовлены. Национальный костюм, сувениры и наряды для дефиле уже подготовлены", – рассказала Анна Филимонова в комментарии Сегодня.Lifestyle.

26-летняя Анастасия Суббота
26-летняя Анастасия Суббота
Фото: Instagram.com

Отметим, что конкурс стартует в Атланте 28 ноября и продлится до 8 декабря 2019. По правилам оргкомитета конкурса, прибыть в Америку Анастасия Суббота должна 27 ноября. И если получить визу все-таки не удастся, подготовить другую девушку за 12 дней будет невозможно. Сама Анастасия сейчас очень переживает и надеется, что посол поможет разрешить ситуацию.

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