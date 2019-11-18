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Эксклюзив

Участие Украины в "Мисс Вселенная 2019": Посольство США приняло решение по Анастасии Субботе

Представительница от Украины эксклюзивно рассказала, поедет ли на конкурс в США

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 19:07
Анастасия Суббота
Анастасия Суббота
Фото: Instagram.com

В четверг, 14 октября, организаторы конкурса "Мисс Вселенная Украина" заявили, что американское посольство отказало в открытии визы 26-летней Анастасии Субботе, которая 8 декабря должна представить нашу страну в Атланте. После подачи апелляции для повторного пересмотра документов, Посольство США приняло окончательное решение.

Смотрите полное интервью с "Мисс Украина 2019" Маргаритой Пашой и "Мисс Интернешнл 2019" Мариной Киосе:

Так, представительнице от Украины все-таки открыли визу и теперь девушка сможет представить нашу страну на международном конкурсе красоты "Мисс Вселенная 2019". Об этом Сегодня.Lifestyle эксклюзивно рассказала сама Анастасия Суббота. Оказывается, что сегодня, 18 ноября, девушке назначили повторное собеседование в посольстве.

"Я так расстроилась, когда мне отказали первый раз. Не знала, что делать, но все же надеялась на лучшее. Анна Филимонова (президент конкурса "Мисс Вселенная Украина", – Ред.) направила письмо послу и сегодня я поехала повторно на собеседование в американское посольство. Причину отказа они имеют право не называть, поэтому я не знаю, почему мне не дали визу с первого раза. На этот раз меня даже не собеседовали, просто сказали о положительном решении", – рассказала Анастасия.

26-летняя Анастасия Суббота
26-летняя Анастасия Суббота
Фото: Instagram.com

Отметим, что 28 ноября Анастасия Суббота вылетает в Америку, где уже на следующий день стартует конкурс: "После прилета у меня будет время выспаться и приготовиться к старту конкурса. Я лечу в США сама, где меня встретят представители конкурса. Я уже хочу познакомиться с девчонками и вручить им приготовленные подарки. С некоторыми участницами мы уже общались в социальной сети".

Смотрите также, как выглядят все победительницы "Мисс Украина" за 28 лет конкурса.

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