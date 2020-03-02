Участие в "Холостяке-10" примет популярная вокалистка: имя и фото

Организаторы рассекретили имя первой участницы

Алина Ляшук Фото: Instagram

В эту пятницу, 6 марта, стартует самое масштабное романтическое шоу в Украине "Холостяк". Как известно, героем десятого юбилейного сезона стал американец с украинскими корнями – Макс Михайлюк. А вот имена девушек-участниц пока неизвестны. Организаторы приоткрыли занавес и рассекретили имя одной из претенденток на сердце 34-летнего холостяка – ею стала известная вокалистка Алина Ляшук.

Девушка получила популярность благодаря талант-шоу "Х-фактор". Алина участвовала в седьмом сезоне, а ее видео на YouTube-канале собрало больше 15 миллионов просмотров, войдя в топ-3 самых просматриваемых за все 10 сезонов проекта. Девушка спела тогда песню Джастина Бибера Boyfriend.

"Пожалуй пора открыть секрет. Все, кто меня знают, понимают, что всегда для меня в приоритете были учеба, работа и самореализация, а личная жизнь была под семью замками. Пойдя на этот проект – бросила вызов самой себе... До скорой встречи глазами", – написала Алина на своей странице в Instagram.

Новая участница проекта "Холостяк" призналась, что следит за отношениями Никиты Добрынина и Даши Квитковой. Ее сердце на данный момент свободно и Алина готова к новым отношениям.

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Напомним также, что съемки шоу уже завершены, а по условиям, никто из участников не может разглашать подробности. Дата премьеры 10 сезона шоу "Холостяк" – 6 марта, пятница.

Ранее стало известно, что участники шоу "Холостяк 9" решили пожениться.

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