Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Участие в Нацотборе под угрозой? Пропагандистка Путина защитила скандальный дуэт ANNA MARIA

Твит российской телеведущей вызвал шквал комментариев в сети

Владимир Грисюк
Сегодня, 10:25
Анна и Мария Опанасюк Фото: facebook.com/annamariaduet
Анна и Мария Опанасюк
Фото: facebook.com/annamariaduet

Одиозная российская телеведущая Ольга Скабеева на своей странице в Twitter вступилась за дуэт ANNA MARIA, который принимает участие в украинском Нацотборе на Евровидение-2019. Ранее артистки из Крыма Анна и Мария Опанасюк попали в скандал из-за интервью известному украинскому журналисту Роману Скрыпину, в котором они отказались признавать Россию страной агрессором, а Крым назвать украинским.

"Не просто не признали "агрессию" России! Крутейшим образом держались во время хамского антироссийского интервью. Молодцы!" – написала Ольга Скабеева в своем Twitter.

Российские пользователи тут же бросились хвалить украинских певиц. Однако, нашлись и те, кто раскритиковал Скабееву за этот твит. "Все, можно этот коллектив сливать в бачок, раз его Скабеева поддержала", "В хамских интервью Ольга знает толк", – пишут они.

Некоторые пользователи сети вспомнили о семье ANNA MARIA, которая сейчас живет в оккупированном Крыму. "Да там вся семейка – коллаборанты. Отец в Крыму работал на оккупантов, а мама – заместитель председателя совета министров оккупационного режима в Крыму".

"Ольга Скабеева круто подставила двух девченок, распиарив их в информационном пространстве России. Теперь быть участницами Евровидение им не грозит", – написал юзер под ником Micrometr50.

Напомним, финал Нацотбора на "Евровидение 2019" состоится 23 февраля, и мы узнаем, кто представит Украину на международном конкурсе. Сегодня.Lifestyle уже подготовил список финалистов с их конкурсными выступлениями.  Ранее мы сообщали, что международное музыкальное состязание "Евровидение-2019" пройдет 14, 16 и 18 мая. 

Смотрите видео: чем будет удивлять Евровидение-2019

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Еще несколько материалов по теме:
«Было непросто»: KAZKA перед финалом Нацотбора сделала заявление "Евровидение 2019": финалисты Нацотбора и их песни "Евровидение 2019": парень-андрогин из Франции выступит в Украине "Чей Крым": финалисты Нацотбора на "Евровидение 2019" ANNA MARIA ушли от ответа
видео нацотбор на Евровидение Евровидение 2019 ANNA MARIA
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Беременность не щадит? Каменских показала свою фигуру
Беременность не щадит? Каменских показала свою фигуру
Ученые вычислили 10 самых красивых женщин мира
Ученые вычислили 10 самых красивых женщин мира
Ани Лорак порадовала фанатов неожиданным известием
Ани Лорак порадовала фанатов неожиданным известием
Малосольная скумбрия в домашних условиях
Малосольная скумбрия в домашних условиях

Популярные статьи

Сегодня, 08:43Шоу-бизнес

Галкин раскрыл правду о здоровье Пугачевой

Сегодня, 08:03Шоу-бизнес

"Пора худеть": Настя Каменских удивила фигурой на фото

Вчера, 16:54Fun

22 февраля: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

Вчера, 13:53Travel

Навсегда закрыт? Что происходит на самом популярном курорте Египта

Вчера, 12:37Шоу-бизнес

"Любовь всей жизни": Влад Топалов показал фото с Региной Тодоренко и маленьким сыном

Вчера, 12:11Fun

"Все это для мамы": девушка продала невинность политику за 2,6 миллиона долларов

Вчера, 11:10Психология

Гороскоп на март 2019 для знака Близнецы: следом за волной трудоголизма вас накроет волна влюбленности

Вчера, 10:09Шоу-бизнес

Тина Кароль восхитила новыми чувственными фото

Вчера, 09:49Психология

Гороскоп на сегодня: Львам пора отдохнуть, а Близнецам стоит больше доверять себе

21 февраляFood

Как приготовить торт "Мимоза" на 8 Марта

21 февраляШоу-бизнес

Babу shower Меган Маркл: названа ошеломляющая сумма, потраченная на вечеринку

21 февраляШоу-бизнес

"Даже БДСМ": Настя Каменских рассказала о своих предпочтениях в постели

21 февраляTravel

Евросоюз обновил правила выдачи виз: что изменилось

21 февраляАфиша

Какой фильм получит "Оскар 2019" – голосование

21 февраляFun

Пилот случайно изобразил в небе пошлое послание: фото

20 февраляFun

Мужчина похудел вдвое и назвал простой способ сброса веса: фото

Новости партнеров

Влад Яма опубликовал редкое фото с женой и сыном
Влад Яма опубликовал редкое фото с женой и сыном
Как выглядят актеры легендарного фильма
Как выглядят актеры легендарного фильма "Гостья из будущего"
Все-таки беременна? Поклонники вновь заметили выпирающий живот
Все-таки беременна? Поклонники вновь заметили выпирающий живот
Сбежавшая в РФ певица удивила сеть экстремальным декольте
Сбежавшая в РФ певица удивила сеть экстремальным декольте
Похожи? На
Похожи? На "Голос країни" пришла девушка-двойник Тины Кароль
Цвет волос по знаку Зодиака: 24 модных варианта (фото)
Цвет волос по знаку Зодиака: 24 модных варианта (фото)
Дружина відпочивала на пляжі поки Хочолава грав з Айнтрахтом
Дружина відпочивала на пляжі поки Хочолава грав з Айнтрахтом
Шлюб лише - формальність: рішення суду по розлученню Ані Лорак
Шлюб лише - формальність: рішення суду по розлученню Ані Лорак