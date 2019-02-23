Участие в Нацотборе под угрозой? Пропагандистка Путина защитила скандальный дуэт ANNA MARIA

Твит российской телеведущей вызвал шквал комментариев в сети

Анна и Мария Опанасюк Фото: facebook.com/annamariaduet

Одиозная российская телеведущая Ольга Скабеева на своей странице в Twitter вступилась за дуэт ANNA MARIA, который принимает участие в украинском Нацотборе на Евровидение-2019. Ранее артистки из Крыма Анна и Мария Опанасюк попали в скандал из-за интервью известному украинскому журналисту Роману Скрыпину, в котором они отказались признавать Россию страной агрессором, а Крым назвать украинским.

"Не просто не признали "агрессию" России! Крутейшим образом держались во время хамского антироссийского интервью. Молодцы!" – написала Ольга Скабеева в своем Twitter.

TWITTER— Olga Skabeeva (@OSkabeeva) February 22, 2019

Российские пользователи тут же бросились хвалить украинских певиц. Однако, нашлись и те, кто раскритиковал Скабееву за этот твит. "Все, можно этот коллектив сливать в бачок, раз его Скабеева поддержала", "В хамских интервью Ольга знает толк", – пишут они.

Некоторые пользователи сети вспомнили о семье ANNA MARIA, которая сейчас живет в оккупированном Крыму. "Да там вся семейка – коллаборанты. Отец в Крыму работал на оккупантов, а мама – заместитель председателя совета министров оккупационного режима в Крыму".

"Ольга Скабеева круто подставила двух девченок, распиарив их в информационном пространстве России. Теперь быть участницами Евровидение им не грозит", – написал юзер под ником Micrometr50.

Напомним, финал Нацотбора на "Евровидение 2019" состоится 23 февраля, и мы узнаем, кто представит Украину на международном конкурсе. Сегодня.Lifestyle уже подготовил список финалистов с их конкурсными выступлениями. Ранее мы сообщали, что международное музыкальное состязание "Евровидение-2019" пройдет 14, 16 и 18 мая.

Смотрите видео: чем будет удивлять Евровидение-2019

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram