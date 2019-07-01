Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Участница "Голос. Діти 5" рассказала, из-за чего комплексует

Карина Столаба призналась, что переживает из-за своего роста

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 01:20
Участница "Голос. Діти 5" рассказала, из-за чего комплексует
Участница "Голос. Діти 5" рассказала, из-за чего комплексует
Фото: instagram.com/golos.dity

В воскресенье, 30 июня, состоялся шестой эфир вокального проекта "Голос. Діти 5" на телеканале "1+1". В новом выпуске подопечная "Время и Стекло" Карина Столаба призналась, из-за чего сильно очень комплексует.

Смотрите также: "Время и Стекло" сняли клип на Троещине

Так, после выступления Карины с песней Lady Gaga – Million reasons, тренер девочки Надя Дорофеева принялась хвалить юную вокалистку. Участница группы "Время и Стекло" отметила сильный вокал своей подопечной и то, как быстро девочка развивает свое умение петь.

Также Надя рассекретила то, из-за чего 14-летняя Карина Столаба комплексует. "Я хочу позволить себе рассказать об одном нашем разговоре. Карина рассказала, что у нее есть комплекс – она слишком высокая", – начала Дорофеева. На это Джамала сказала, что хотела бы себе такой "недостаток".

"Она этого очень стесняется. А я рассказала, что в школе очень страдала из-за того, что была сильно худой. Но я хочу, чтобы ты знала, что ты самая красивая, и твой рост – это так красиво", – сказала Надя юной певице.

Напомним, что Карина Столаба прошла в суперфинал "Голоса" вместе с Александром Зазарашвили.

Карина Столаба - Million reasons - Голос. Діти 5 – 6 эфир – 30.06.19:

Подробнее о том, как прошел шестой выпуск шоу "Голос. Діти 5" читайте здесь.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Еще несколько материалов по теме:
"Голос. Діти 5": один из участников шоу досрочно попал в финал "Голос. Діти 5": звездные тренеры признались, в кого были влюблены в детстве Позитив поделился подробностями мальчишника Потапа
время и стекло голос діти Надя Дорофеева Голос. Діти 5
Реклама

Новости партнеров

12 животных, которые хранят верность партнеру всю жизнь
12 животных, которые хранят верность партнеру всю жизнь
Ученые наконец установили, зачем зебре полоски
Ученые наконец установили, зачем зебре полоски
В Бразилии сняли на видео спасение собаки от анаконды
В Бразилии сняли на видео спасение собаки от анаконды
Больше нет смысла скрывать: Сергей Лазарев рассекретил
Больше нет смысла скрывать: Сергей Лазарев рассекретил "свадьбу"

Популярные статьи

Вчера, 20:15Events

Гороскоп на завтра для всех знаков зодиака

Вчера, 14:34Events

Поздравления с Днем молодежи: прикольные и добрые стихи, картинки и смс

Вчера, 14:31Психология

Гороскоп на неделю 30 июня-6 июля для всех знаков зодиака

Вчера, 13:21Шоу-бизнес

Светлана Лобода отпраздновала свадьбу в Киеве: подробности и фото

Вчера, 12:40Техно

Солнечное затмение 2 июля: где посмотреть космическое событие

Вчера, 11:20Шоу-бизнес

Потап впервые заговорил о беременности Каменских

Вчера, 11:13Fun

День молодежи 2019: поздравления, открытки, стихи и смс

Вчера, 09:41Events

Поздравления с Днем молодежи в картинках и смс

Вчера, 09:15Events

День молодежи 2019 в Украине: история и значение праздника

Вчера, 08:35Техно

Ученые поймали таинственный сигнал из глубин Вселенной

29 июняТехно

Вечное "проклятие": исправить главную проблему смартфонов невозможно

29 июняПсихология

Гороскоп на 29 июня: все знаки зодиака

28 июняШоу-бизнес

Две выпускницы: Ольга Сумская удивила сеть фотографией с младшей дочкой

28 июняШоу-бизнес

ТОП-10 настоящих имен украинских знаменитостей

28 июняШоу-бизнес

Меган Маркл и принц Гарри снова разозлили британцев

28 июняТехно

Конец выхлопам: BMW переходит на массовый выпуск электромобилей

Новости партнеров

«Нет смысла скрывать»: Сергей Лазарев показал, на ком «женился»
«Нет смысла скрывать»: Сергей Лазарев показал, на ком «женился»
Девушка дня. Самая красивая гольфистка мира Пэйдж Спиранак
Девушка дня. Самая красивая гольфистка мира Пэйдж Спиранак
«Внезапно беременна!» Мария Шукшина показала огромный живот
«Внезапно беременна!» Мария Шукшина показала огромный живот
Появились первые реальные фото Насти Каменских со свадьбы
Появились первые реальные фото Насти Каменских со свадьбы
Наши любимые пары в сериалах: что с ними стало
Наши любимые пары в сериалах: что с ними стало
Жена Стаса Михайлова высказалась об изменах
Жена Стаса Михайлова высказалась об изменах
Шарлиз Терон объяснила, почему считает своего сына девочкой
Шарлиз Терон объяснила, почему считает своего сына девочкой
Гвоздикова: По диете Аллы Ларионовой худели многие актрисы
Гвоздикова: По диете Аллы Ларионовой худели многие актрисы
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь