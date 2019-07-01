Участница "Голос. Діти 5" рассказала, из-за чего комплексует

Карина Столаба призналась, что переживает из-за своего роста

Участница "Голос. Діти 5" рассказала, из-за чего комплексует Фото: instagram.com/golos.dity

В воскресенье, 30 июня, состоялся шестой эфир вокального проекта "Голос. Діти 5" на телеканале "1+1". В новом выпуске подопечная "Время и Стекло" Карина Столаба призналась, из-за чего сильно очень комплексует.

Смотрите также: "Время и Стекло" сняли клип на Троещине

Так, после выступления Карины с песней Lady Gaga – Million reasons, тренер девочки Надя Дорофеева принялась хвалить юную вокалистку. Участница группы "Время и Стекло" отметила сильный вокал своей подопечной и то, как быстро девочка развивает свое умение петь.

Также Надя рассекретила то, из-за чего 14-летняя Карина Столаба комплексует. "Я хочу позволить себе рассказать об одном нашем разговоре. Карина рассказала, что у нее есть комплекс – она слишком высокая", – начала Дорофеева. На это Джамала сказала, что хотела бы себе такой "недостаток".

"Она этого очень стесняется. А я рассказала, что в школе очень страдала из-за того, что была сильно худой. Но я хочу, чтобы ты знала, что ты самая красивая, и твой рост – это так красиво", – сказала Надя юной певице.

Напомним, что Карина Столаба прошла в суперфинал "Голоса" вместе с Александром Зазарашвили.

Карина Столаба - Million reasons - Голос. Діти 5 – 6 эфир – 30.06.19:

Подробнее о том, как прошел шестой выпуск шоу "Голос. Діти 5" читайте здесь.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram