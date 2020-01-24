Участница "Голос країни 10" Василиса Старшова обратилась к Владимиру Зеленскому

Свое заявление девушка опубликовала в сети

Василиса Старшова Фото: Instagram

Участница шоу "Голос країни 10" , вокалистка российской группы "Ленинград" Василиса Старшова, которая попала в базу Миротворца, сделала официальное заявление. Девушка публично обратилась к президенту Украины Владимиру Зеленскому, попросив у него помощи.

Смотрите выступление Василисы Старшовой в первом эфире шоу "Голос країни 10":

Напомним, что сразу после первого эфира юбилейного сезона вокального проекта "Голос країни" стало известно, что подопечная молдавского исполнителя Дана Балана Василиса Старшова находится в базе сайта "Миротворец". В сети тут же разгорелся скандал, и только спустя два дня артистка прокомментировала случившееся.

На своей странице в Instagram Старшова разместила письмо, которое отправила президенту Украины.

"Меня зовут Василиса Старшова, я – участница текущего сезона шоу "Голос краiни". Я успешно прошла этап слепых прослушиваний, развернула к себе всех наставников и вызвала резонанс аудитории моим выступлением. Обращаюсь к Вам с просьбой помочь мне разрешить ситуацию, которая сложилась вокруг моего дальнейшего участия в проекте после выхода первого эфира программы 19 января 2020 года. Дело в том, что вскоре после того, как программа вышла в эфир, мое имя оказалось внесено "в черный список" базы данных сайта "Миротворец" как "нарушительницы государственной границы…" и "участницы пропагандистских акций России…", – обратилась 25-летняя Василиса к Владимиру Зеленскому.

INSTAGRAM

Девушка отметила, что обвинения предъявлены ей на основании факта ее участия в музыкальном фестивале "Золотая Балка" в составе группы "Ленинград" в Крыму в 2016 году. Вследствие этого, участие певицы в съемках следующих этапов конкурса ставится под угрозу, "несмотря на то, что представители "Голоса краiни" и телеканала "1+1", что они подтвердили в разговоре со мной, заинтересованы в моем дальнейшем участии в проекте".

Василиса попросила Зеленского оказать поддержку и официально разрешить ей находиться в Украине для участия в проекте.

Напомним, что ранее 24-летняя "Мисс Львов" попала в скандал из-за поездки в Москву.

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