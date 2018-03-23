Участница "Голосу країни-8" Ирина Федишин призналась, что настроена на победу в "вокальном бою"

Певица поделилась, что, несмотря на конкуренцию в "баттле", чувствует поддержку со стороны своего соперника

Ирина Федишин. Фото: пресс-служба

В это воскресенье зрители увидят второй выпуск "вокальных боев" проекта "Голос країни-8", звездными тренерами которого стали Сергей Бабкин, Джамала, Потап и Тина Кароль, ведущими – Юрий Горбунов и Катя Осадчая.

Уже через несколько дней на сцену выйдет известная украинская певица и звезда Западной Украины Ирина Федишин, которая будет бороться за право дальнейшего участия в "Голосі країни" с участником из своей команды в "вокальном бою". Интересно, что Ирина призналась, что не любит проигрывать, поэтому настроена только на победу: "С детства я принимала участие в различных конкурсах, но признаюсь, что мне это не нравилось: когда я занимала вторые или третьи места, я рвала в слезах дипломы и выбрасывала их в мусорное ведро. Даже говорила, что больше никуда не поеду. Если меня сейчас спросят, положительно ли повлияло это на мой творческий успех, я отвечу: "Да", – откровенно сказала певица.

Также участница "Голосу країни -8" поделилась, что, несмотря на конкуренцию в "баттле", чувствует поддержку со стороны своего соперника: "В команде Джамалы нет слабых артистов – буду петь в паре с очень сильным вокалистом. Более того, мне легко работать с этим человеком, я даже чувствую от него поддержку на сцене. Мы поем не против друг друга, а ради хорошего результата. У кого это получится лучше, пусть решает сцена и тренер".

Напомним, что на "слепых прослушиваниях" Ирина Федишин исполнением своей авторской песни "Малесенькі долоньки" развернула все четыре тренерские кресла, а звездным наставником выбрала беременную Джамалу.

Отметим, что после этапа "вокальные бои" количество вокалистов в командах звездных тренеров уменьшится в два раза: победителем из "баттла" может выйти только один участник. Также к подопечным наставников может присоединиться "украденный" артист другого тренера. В следующем этапе проекта "нокауты" вокалисты будут бороться за право выступать в прямых эфирах "Голосу країни".

Ранее Ирина Федишин показала стройную фигуру в купальнике.