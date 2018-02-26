Участница "Голосу країни" призналась, что иногда ей приходится пропускать занятия в школе

Ведущий Backstage вокального проекта "Голос країни-8" Артем Гагарин пообщался с главной героиней украиноязычной ленты "Школа" Анной Тринчер уже не в школе, а в стенах КПИ. Вчера в эфире "Голосу країни" своими выдающимися вокальными данными Анна развернула сразу четыре тренерских кресла.

Анна Тринчер получила так много вопросов от пользователей социальных сетей, которые следят за проектом Backstage проекта "Голос країни", что Артем Гагарин решил озвучивать только самые популярных из шести тысяч поступивших. Так, на вопрос о том, с кем встречается 16-летняя актриса и певица Анна Тринчер, она ответила – с работой.

Но не только провокационные шутки можно было услышать от Артема Гагарина. Во время записи эфира Анна Тринчер пыталась научить шоумена, как правильно петь.

После блиц-интервью с Артемом Гагариным на улице при десятиградусном морозе Анна Тринчер призналась, что иногда ей приходится пропускать занятия в школе, но несмотря на это, артистка успевает совмещать актерскую карьеру с учебой. "Образование это важно для каждого человека, но что-то приходится упускать", – говорит участница проекта "Голос країни" Анна Тринчер.

В стенах КПИ Артем Гагарин и Анна Тринчер встретились и с актерами "Школа" Олегом Виговским, Богданом Осадчуком и Филиппом Козловым. В их присутствии певица призналась, что королевой сцены она считает Джамалу, так как ей импонирует душевный репертуар артистки. Именно поэтому юная артистка исполнила на "слепых прослушиваниях" песню Джамалы, Андрея Хлывнюка и Дмитрия Шурова "Злива".

Напомним, на "Голос країни-8" пришел сын Таисии Повалий.