Участница проекта "Топ-модель по-украински" снялась в провокационном видео Ivan NAVI

Сегодня, 05:26

Ivan NAVI презентовал бунтарский трек

Ivan NAVI
Ivan NAVI

Ivan NAVI постоянно находится в поиске нового звучания танцевальной музыки. Поэтому новый сингл "Казково" кардинально отличается от предыдущих музыкальных работ артиста и является своеобразным экспериментом.

"После затяжной зимы хочется какого-то безумства и бунтарства: в музыке я выбрал другое звучание, видео тоже увидел более провокационным за предыдущие работы. Режиссеры Manifest Production воплотили все максимально близко к задуманному мной – сделали его весьма эротическим, андеграундным и с атмосферой горячих вечеринок", – комментирует свою новую музыкальную работу Ivan NAVI.

Главной героиней lyric video "Казково" стала участница проекта "Топ-модель по-украински" Лена Феофанова – победительница танцевального батла между девушками в финальном выпуске шоу, которую Ivan NAVI выбрал для своего нового видео именно за космический взгляд и особую харизму.

Сама же идея того, что в lyric video текст песни появляется на обнаженных телах девушек привела к тому, что на Youtube ему присвоили статус 16+ (не рекомендуется для просмотра зрителям младше 16-ти лет).

Напомним, Ivan NAVI открыл секрет, какие девушки ему нравятся.
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Источник:

"Сегодня"

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