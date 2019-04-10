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Участница шоу "Дивовижні люди" открыла в себе суперспособности после тяжелой аварии

После ДТП девушка стала восстанавливать память

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 18:49
Дарья Петрушова
Дарья Петрушова
Фото: пресс-служба канала "Украина"

В супершоу "Дивовижні люди" на канале "Украина" приняла участие девушка с непростой историей и невероятной способностью памяти.

Дарья Петрушова обладает уникальной лингвистической памятью. Однако свою способность девушка "открыла" после трагического события. Девушка попала в серьезное ДТП и чудом осталась жива. Из-за травмы головы серьезно пострадала и память Даши: она стала стремительно забывать любую информацию. Тогда девушка поняла: нужно браться за восстановление памяти. И несмотря на то, что была прикована к постели, решила… изучать английский язык.

Дарья Петрушова
Дарья Петрушова
Фото: пресс-служба канала "Украина"

"Возьмем, к примеру, английское слово pillow – подушка, и представьте, как кто-то распилил pillow – подушку. И перья летают везде вокруг… Уверена: вы точно запомните, как по-английски будет подушка. Зная все методики изучения, английский можно освоить очень быстро", – рассказала участница проекта.

В рамках шоу "Дивовижні люди" с ведущим Александром Скичко Дарье предстояло идентифицировать по памяти слова-пароли на ящиках с кодовым замком. Насколько удалось справиться украинской "Ларе Крофт" с поставленной задачей, смотрите в видео и убедитесь, что у человеческих возможностей нет границ. 

Напомним, девушка с уникальной мышечной памятью приняла участие в шоу "Дивовижні люди".

Ранее мы сообщали, что седьмой финалист шоу "Дивовижні люди" рисует два портрета одновременно обеими руками.

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Дивовижні люди
Источник: Сегодня
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