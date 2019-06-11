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Участника шоу "Голос" нашли мертвым

В России умер один из участников вокального проекта

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:31
Алексей Сафиулин Фото: кадр из видео
Алексей Сафиулин
Фото: кадр из видео

В российском Санкт-Петербурге нашли мертвым участника популярного вокального шоу "Голос" Алексея Сафиулина. Тело 44-летнего певца нашли ванной в его собственной квартире, где он проживает с супругой и двумя детьми.

Бари Алибасов при смерти. Все детали госпитализации российского продюсера узнайте в нашем сюжете:

Как сообщает российское издание "РБК", изначально предполагалось, что Алексей мог уснуть в ванной и утонуть, но позже его жена уточнила – смерть наступила в результате сердечного приступа. По некоторым данным, его здоровья ухудшилось из-за летней жары.

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Отметим, что погибший принимал участие в телешоу "Голос" в 2017 году. Тогда его наставницей была певица Пелагея, которая дружила с Алексеем с детства, но не ожидала, что он собирается участвовать в телепроекте. Алексей Сафиулин также известен благодаря своим работам в кинематографе — озвучивал героев сериала "Ханна Монтана", фильма "Зачарованная" и мультфильма "Вверх".

Напомним, что днями ранее была убита в Германии 33-летняя украинская танцовщица Алла Клишта. Девушка принимала участие в шоу "Україна має талант" в 2011 году, а также выступала на сцене его немецкого и румынского аналогов.

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Источник: РБК
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