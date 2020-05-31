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Участница шоу Холостяк-10 ответила, был ли у нее интим с главным героем

Сегодня, 10:17

После выхода пост-шоу Кристина начала получать обвинения

После выхода пост-шоу "Холостяк-10", в котором стало известно, остались ли вместе Максим и Михайлюк и Дарья Ульянова, пользователи Сети обсуждают неожиданное признание главного героя в том, что у него был интим с одной из участниц на проекте. Узнав это, Даша ушла от холостяка, а ситуация начала набирать обороты.

Сначала зрители "Холостяка-10" писали, что у Максима была близость с Даной, однако девушка опровергла эту информацию и даже предоставила переписку с Дашей, как доказательство. Теперь подозрение пало на Кристину, которая ушла из шоу еще до финала.

Участница шоу "Холостяк-10" Кристина
Участница шоу "Холостяк-10" Кристина
Фото: instagram.com/kris.chem

На своей странице в Instagram Кристина опубликовала пост, в котором эмоционально высказалась по поводу сложившейся интриги.

Она утверждает, что после пост-шоу начала получать обвинения. Ей писали, что якобы с ней Макс изменил Даше. Кристина же говорит, что интима у нее с холостяком не было.

INSTAGRAM

"Моя история с Максом закончена. Отвечаю на ваш вопрос, который взорвал мой директ, с Максом интима у нас не было. "Подозреваемая" успешно заметает следы,хотя первые анонсы предательски ее выдают. Говорить об этом или нет – решение индивидуальное и личное", – написала девушка.

Она добавила, что те скриншоты выпусков, которые ей присылают в личные сообщения, со встречи с родителями не имеют никакого отношения к словам Даши о сексе.

Ранее победительница "Холостяк-10" Даша Ульянова заявила, что Максим предал ее. Однако сам Михайлюк говорит, что интим с другой произошел еще до того, как герой сделал свой выбор в пользу Даши. Мужчина не давал никому никаких гарантий или обещаний, поэтому не считает свой поступок предательством.

Мы также писали, что победительница шоу "Холостяк-10" показала обручальное кольцо от Максима Михайлюка.

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