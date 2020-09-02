Участница шоу "Танці з зірками-2020" Дарья Петрожицкая рассказала о своем состоянии: "COVID-19 все-таки существует"

Актриса чувствовала усталость, даже когда отдыхала на диване

Украинская 29-летняя актриса Дарья Петрожицкая, которая стала пятой участницей "Танців з зірками-2020", рассказала поклонникам о своем самочувствии во время лечения коронавируса.

Об участии звезды сериала "Папик" в танцевальном шоу стало известно в конце июля, однако актриса так и не смогла станцевать на паркете, поскольку заболела.

Дарья Петрожицкая Фото: instagram.com/petrozhitskaya

О симптомах коронавируса и своем опыте Дарья Петрожицкая детально рассказала в Instagram, отметив, что эта болезнь "все-таки существует", но опубликовала лучезарный радостный снимок.

"Хочу выразить огромную благодарность за Ваши слова поддержи и пожелания здоровья. COVID-19 все-таки существует и приходит неожиданно. Сначала это высокая температура и выкручивание всего тела, потом тело выламывается так, что ты не можешь встать, потом резко начинается кашель, сохнет всё во рту и в носу и абсолютно пропадают запахи. Оказывается этот мир без запахов очень скучный, а еда похожа на пластилин... и всё это сопровождается слабостью", – поделилась Дарья.

Актриса отметила, что чувствовала себя уставшей даже когда лежала целыми днями.

"Сейчас мне намного лучше, но дышать сложновато и жду запахов. Вот как сделаю повторный тест и как вернусь", – написала актриса и призвала подписчиков беречь себя.

Отметим, что у партнера Дарья Петрожицкой, танцора Игоря Гелуненко также диагностировали болезнь.

Дарья Петрожицкая и Игорь Гелуненко Фото: instagram.com/ihor_helunenko

Напомним, что 1 сентября Дантес рассказал о состоянии Нади Дорофеевой, у которой подозревали коронавирус.

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