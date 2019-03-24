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Участница Spice Girls призналась в сексуальных отношениях с коллегой по группе

Мелани Браун сделала неожиданное заявление

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:04
Spice Girls
Spice Girls
Фото: Instagram

Участница популярного в 90-х музыкального коллектива Spice Girls Мелани Браун призналась, что имела лесбийскую связь с коллегой по группе. Отметим, что на протяжении 25 лет ходили слухи о сексуальных отношениях Мел Би с Джери Холлиуэлл. Теперь одна из "перчинок" это подтвердила.

Как пишет Daily Mail, во время телевизионного интервью ведущему Пирсу Моргану 43-летняя Мелани Браун сказала, что они с Джери одно время были больше, чем просто друзья.

"Она возненавидит меня за это, потому что теперь вся такая шикарная — со своим загородным домом и мужем, но это факт. Однако это не было романом, а просто случилось, и мы потом хихикали по этому поводу", — призналась она.

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Мелани также добавила, что это произошло между ними единожды и больше никогда не повторялось.

Также Морган уточнил у Мелани, было ли что-то у нее с Мел Си: "Когда я проколола язык, мы все поцеловались. Но это был просто наивный поцелуй, потому что я хотела почувствовать, как это – целоваться с пирсингом".

Напомним, что в начале ноября прошлого года Spice Girls обрадовали фанов новостью о своем воссоединении и объявили, что отправляются в тур. Правда, состав группы будет не полным – Виктория Бекхэм не смогла присоединится к коллективу. 

Также смотрите видео – одну из солисток Spice Girls прооперировали:

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