Участница "Супермодели по-украински" заразилась коронавирусом: детали болезни

Арина Любителева заразилась от своей подруги, будучи в маске

Участница популярного реалити-шоу "Супермодели по-украински" Арина Любителева переболела коронавирусом. Модель на своей странице в Instagram поделилась подробностями болезни и симптомами. По словам девушки, она боролась с недугом на протяжении трех недель, и к счастью, никто из ее близких не заразился. До этого

Заразилась Арина от своей подруги, с которой встретилась попить кофе. Девушки придерживались всех правил, а у подруги модели и вовсе не было никаких признаков COVID-19.

"Я переболела COVID-19. После послабления карантина я решила увидеться с подругой на кофе. Она врач, когда мы увиделись у нее было отличное самочувствие, а признаков коронавируса не было. Гуляли мы около часа на открытой территории, были в масках, сняли их только тогда, когда сели пить кофе в машине. Она ни разу не кашлянула и не чихнула, в отличии от меня. Но я брала ее телефон для того, чтобы сделать фото, наверно, так и заразилась", – поделилась Арина с подписчиками.

Участница "Супермодели по-украински" Арина Любителева Фото: instagram.com/im.arinari

Из симптомов проявилась только ломота в костях и повышенная температура: "Через один день после встречи мое состояние ухудшилось, была усталость. Через два дня я проснулась и у меня болело все тело, ломило кости, было даже не комфортно просто лежать в кровати. Утром температура 37.3, выпила терафлю стало легче. К вечеру температура вернулась 37.5, начала кашлять, но горло не болело, то жарко то холодно, перед сном температура 37.8. На четвертый день стало лучше, температуры не было, дикая усталость, сильный кашель. На седьмой день у меня полностью пропал вкус и запах".

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Все это время участница "Супермодели по-украински" не подозревала, что у нее коронавирус. Она ссылалась на стрессы и свои внутренние переживания, пока подруга не сдала тест на COVID-19 и он оказался положительным.

Недавно Офис президента Украины официально заявил – у первой леди Елены Зеленской подтвердился коронавирус. Результат теста супруги Владимира Зеленского оказался положительным, несмотря на то, что никаких симптомов у Елены нет и не было.

Несмотря на то, что первую леди госпитализировали с пневмонией, ее состояние остается стабильным и не требует подключения к аппарату искусственной вентиляции легких.

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