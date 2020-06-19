Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Участница "Супермодели по-украински" заразилась коронавирусом: детали болезни

Сегодня, 12:30

Арина Любителева заразилась от своей подруги, будучи в маске

Участница популярного реалити-шоу "Супермодели по-украински" Арина Любителева переболела коронавирусом. Модель на своей странице в Instagram поделилась подробностями болезни и симптомами. По словам девушки, она боролась с недугом на протяжении трех недель, и к счастью, никто из ее близких не заразился. До этого

Заразилась Арина от своей подруги, с которой встретилась попить кофе. Девушки придерживались всех правил, а у подруги модели и вовсе не было никаких признаков COVID-19.

"Я переболела COVID-19. После послабления карантина я решила увидеться с подругой на кофе. Она врач, когда мы увиделись у нее было отличное самочувствие, а признаков коронавируса не было. Гуляли мы около часа на открытой территории, были в масках, сняли их только тогда, когда сели пить кофе в машине. Она ни разу не кашлянула и не чихнула, в отличии от меня. Но я брала ее телефон для того, чтобы сделать фото, наверно, так и заразилась", – поделилась Арина с подписчиками.

Участница "Супермодели по-украински" Арина Любителева
Участница "Супермодели по-украински" Арина Любителева
Фото: instagram.com/im.arinari

Из симптомов проявилась только ломота в костях и повышенная температура: "Через один день после встречи мое состояние ухудшилось, была усталость. Через два дня я проснулась и у меня болело все тело, ломило кости, было даже не комфортно просто лежать в кровати. Утром температура 37.3, выпила терафлю стало легче. К вечеру температура вернулась 37.5, начала кашлять, но горло не болело, то жарко то холодно, перед сном температура 37.8. На четвертый день стало лучше, температуры не было, дикая усталость, сильный кашель. На седьмой день у меня полностью пропал вкус и запах".

Узнайте также, каким звездам пришлось отменить свадьбу из-за коронавируса:

Все это время участница "Супермодели по-украински" не подозревала, что у нее коронавирус. Она ссылалась на стрессы и свои внутренние переживания, пока подруга не сдала тест на COVID-19 и он оказался положительным.

Недавно Офис президента Украины официально заявил – у первой леди Елены Зеленской подтвердился коронавирус. Результат теста супруги Владимира Зеленского оказался положительным, несмотря на то, что никаких симптомов у Елены нет и не было.

Несмотря на то, что первую леди госпитализировали с пневмонией, ее состояние остается стабильным и не требует подключения к аппарату искусственной вентиляции легких.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
Еще несколько материалов по теме:
У Елены Зеленской коронавирус: появились новые данные о ее состоянии Известную российскую актрису госпитализировали с коронавирусом У известного украинского певца и его семьи подозревают коронавирус: фото из больницы
шоу-бизнес модель коронавирус
Реклама

Новости партнеров

Домашнее сало за 15 минут: маринуем прямо в кастрюле
Домашнее сало за 15 минут: маринуем прямо в кастрюле
Елена Кравец восхитила видом в полупрозрачной вышиванке
Елена Кравец восхитила видом в полупрозрачной вышиванке
Как Тина Кароль выглядела до пластики: архивное фото
Как Тина Кароль выглядела до пластики: архивное фото
Скромная красавица: какой была Каменских до знакомства с Потапом
Скромная красавица: какой была Каменских до знакомства с Потапом

Популярные статьи

Сегодня, 12:42Fun

Пара живет и путешествует в уютном фургончике за 20 тысяч долларов: фото

Сегодня, 10:18Fun

В разрушенном замке найден сундук с сокровищами: фото

Вчера, 23:00Fun

День летнего солнцестояния: интересные факты и приметы

Вчера, 14:39Wellness

Как избавиться от мешков под глазами – важные советы

Вчера, 13:39Шоу-бизнес

Цветы и праздничный торт: Алла Пугачева устроила сюрприз мужу в день рождения

Вчера, 11:53Events

Ретроградные планеты-2020: даты и влияние

Вчера, 10:25Food

Как сделать томатный сок на зиму: три лучших рецепта

17 июняШоу-бизнес

Сын Михаила Ефремова впервые о смертельном ДТП: "Мне больно от того, что произошло"

17 июняEvents

День медика-2020 в Украине: когда празднуем

17 июняFun

Жених и невеста перед свадьбой узнали, что судьба свела их еще в детстве: фото

17 июняFun

Подружились: пес поиграл с дельфином на побережье в Крыму, видео

16 июняСтиль

Быть в тренде: какими цветами пополнить гардероб этим летом

16 июняШоу-бизнес

Участнице "Мисс Вселенная" ампутировали ногу: фото до и после операции

16 июняСтиль

С чем носить кожаную юбку: идеи на каждый день с фото

16 июняWellness

Сколько воды нужно пить в день на самом деле

16 июняEvents

Выходные на День Конституции Украины-2020: как и сколько отдыхаем

Новости партнеров

Красуня KAZKA кардинально змінила зовнішність
Красуня KAZKA кардинально змінила зовнішність
19-річна дочка актора Єфремова зізналася в бісексуальності
19-річна дочка актора Єфремова зізналася в бісексуальності
Такой вкуснятины вы еще не пробовали. Простой рецепт
Такой вкуснятины вы еще не пробовали. Простой рецепт
"Інша людина": фото переможниці "Холостяка 10" до пластики
70-річний Михайло Боярський змінився до невпізнання
70-річний Михайло Боярський змінився до невпізнання
Сердючка, Монро и Кончита Вурст поразили видом в обычной жизни
Сердючка, Монро и Кончита Вурст поразили видом в обычной жизни
Как забыть о плесени в доме навсегда? 5 верных способов
Как забыть о плесени в доме навсегда? 5 верных способов
Рецепт смачних і швидких котлет з будь-якого фаршу
Рецепт смачних і швидких котлет з будь-якого фаршу

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять