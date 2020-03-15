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Участница "Танців з зірками 2019" объяснила, почему не поддерживает Владимира Остапчука

Илона Гвоздева стала на сторону экс-супруги скандального ведущего

Инна Петрова
Сегодня, 14:00

Участница "Танців з зірками 2019" Илона Гвоздева, с которой танцевал Владимир Остапчук, призналась, почему не поддерживает своего экс-партнера по шоу. Ранее танцовщица стала на сторону бывшей жены Остапчука.

Илона Гвоздева публично поддержала Елену Войченко после новости о ее разводе с Владимиром Остапчуком. Известно, что у знаменитостей во время шоу не сложились отношения. Илона неоднократно заявляла, что у Владимира возникла звездная болезнь.

Илона Гвоздева
Илона Гвоздева
Фото: instagram.com/ilonagvozdeva

Теперь хореограф рассказала, почему поддержала бывшую жену артиста.

"Конечно я на стороне женщины, потому что я сама женщина. Владимир слишком заигрался в игру "Я классный". Прости, Володя, но это так. Не важно, парное ли это соревнование в семье или на проекте, но нужно видеть кроме себя еще кого-то", – прокомментировала Илона Гвоздева в интервью с Катей Осадчей.

Она добавила, что всегда улыбающийся и приветливый на камеру Остапчук в жизни является совсем другим. Гвоздева не поддерживает действия Владимира и считает, что ему нужно не быть эгоистом.

Ранее Елена Войченко рассказала, почему затягивается их развод с Владимиром Остапчуком. Она отметила, что сейчас у ее бывшего нет времени на детей, и что последний раз они виделись полторы недели назад.

"Нужно договориться по вопросам общения с детьми, содержания детей, кто будет физически с ними, где будут находиться, кто будет финансово и каким образом их поддерживать. К сожалению, Владимир не хочет брать никакой ответственности на себя", – говорит бывшая жена шоумена.

Напомним, что недавно Владимир Остапчук заинтриговал сеть новыми отношениями.

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