Участнице "Мисс Вселенной" ампутировали ногу: фото до и после операции
25-летней модели удалили опухоль
25-летней колумбийской модели и участнице конкурса красоты "Мисс Вселенная-2012" Даниэлле Альварес ампутировали ногу. Девушке удалили опухоль, которая перекрывала артерию и препятствовала кровоснабжению.
По информации таблоида Daily Mail, после операции у Даниэллы возникли осложнения, после чего ногу пришлось ампутировать. На своей личной странице в Instagram 25-летняя блогер опубликовала фото из больничной палаты, на которых изображена без конечности.
Девушка также призналась, что продолжает любит себя и радоваться жизни. Вперед ей еще предстоит трудный путь и преодоление препятствий.
"Я пережила очень трудные моменты, испытала сильнейшие боли, какие только можно себе представить... Наступят трудные месяцы, но я уверена, что наступит лучшее в моей жизни... Я люблю свое тело, как и прежде, я счастлива быть здесь, в этом мире, чтобы преодолеть все трудности, которые возникают в моей новой жизни. Я знаю, что от руки Бога я достигну всего", – написала Даниэлла Альварес под опубликованными фото.
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Напомним, что в декабре прошлого года в ДТП погибла 32-летняя победительница конкурса красоты.
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