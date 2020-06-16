Участнице "Мисс Вселенной" ампутировали ногу: фото до и после операции

25-летней модели удалили опухоль

25-летней колумбийской модели и участнице конкурса красоты "Мисс Вселенная-2012" Даниэлле Альварес ампутировали ногу. Девушке удалили опухоль, которая перекрывала артерию и препятствовала кровоснабжению.

По информации таблоида Daily Mail, после операции у Даниэллы возникли осложнения, после чего ногу пришлось ампутировать. На своей личной странице в Instagram 25-летняя блогер опубликовала фото из больничной палаты, на которых изображена без конечности.

Участница "Мисс Вселенной" Даниэлла Альварес до и после операции Фото: instagram.com/danielaalvareztv

Девушка также призналась, что продолжает любит себя и радоваться жизни. Вперед ей еще предстоит трудный путь и преодоление препятствий.

Участнице "Мисс Вселенной" Даниэлле Альварес ампутировали ногу Фото: instagram.com/danielaalvareztv Участнице "Мисс Вселенной" Даниэлле Альварес ампутировали ногу Фото: instagram.com/danielaalvareztv Участнице "Мисс Вселенной" Даниэлле Альварес ампутировали ногу Фото: instagram.com/danielaalvareztv Участнице "Мисс Вселенной" Даниэлле Альварес ампутировали ногу Фото: instagram.com/danielaalvareztv Участнице "Мисс Вселенной" Даниэлле Альварес ампутировали ногу Фото: instagram.com/danielaalvareztv 1/5

"Я пережила очень трудные моменты, испытала сильнейшие боли, какие только можно себе представить... Наступят трудные месяцы, но я уверена, что наступит лучшее в моей жизни... Я люблю свое тело, как и прежде, я счастлива быть здесь, в этом мире, чтобы преодолеть все трудности, которые возникают в моей новой жизни. Я знаю, что от руки Бога я достигну всего", – написала Даниэлла Альварес под опубликованными фото.

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Напомним, что в декабре прошлого года в ДТП погибла 32-летняя победительница конкурса красоты.

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