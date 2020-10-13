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Участник Детского Евровидения от Украины представил клип на свою песню "Відкривай" (видео)

Сегодня, 19:13

Конкурс состоится онлайн в ноябре

Представитель Украины на Детском Евровидении-2020 Александр Балабанов, который недавно рассказал о своей песне "Відкривай", представил клип на свою композицию.

Над созданием видео работал директор департамента маркетинга и рекламы "Суспільного" Сергей Кривошея. В целом съемочная группа побывала на более чем 15 локациях. Главными героями в клипе стали Александр Балабанов и Аугустина Тю, сообщает "Суспільне".

"Это мой первый профессиональный клип, до этого мы снимали все мои видео самостоятельно. Впечатлений очень много! Классная команда, все профессионально и позитивно! Необычно смотреть на себя со стороны, воспринимаешь это как отдельную историю. Я благодарен Аугустине, которая стала героиней клипа на мою песню. Спасибо всем, кто принял участие в создании клипа! Получилось очень искренне", – отметил Александр Балабанов.

Напомним, Детский песенный конкурс "Евровидение-2020" состоится дистанционно в Варшаве 29 ноября. Во время песенного конкурса украинцы могут голосовать за участника от Украины.

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