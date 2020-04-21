Участник группы ТНМК во второй раз стал отцом

Коллега поздравил Фоззи с пополнением в семье

Известный украинский музыкант и участник группы ТНМК Фоззи (Александр Сидоренко) во второй раз стал отцом. Об этом сообщил его коллега Фагот (Олег Михайлюта), который в честь 30-летия группы рассказал о знакомстве с Фоззи.

На своей странице в Instagram Фагот опубликовал фото новоиспеченного отца и рассказал о пополнении в семье Александра: "Сегодня мой соул браза стал дабл-отцом! Поздравляем новоиспеченного папочку".

Пол ребенка и другие подробности музыкант не сообщил. А сам Фоззи и его жена личную жизнь скрывают от публики и прессы. О пополнении в семье они пока молчат. Отметим, что вместе с женой они также воспитывают дочь.

Смотрите также интервью с Фаготом:

Ранее мы писали, что певица Джамала станет мамой во второй раз. До этого стало известно, что 30-летний Сергей Полунин, оскандалившийся заявлением о Путине, и 25-летняя Елена Ильиных стали родителями. Олимпийская чемпионка по фигурному катанию родила звезде балета сына еще в январе, однако радостной новостью пара поделилась только сейчас.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться