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Участник группы "Ляпис Трубецкой" впал в кому

Руслан Владыко получил осложнения после избиения

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 18:30
Гитарист группы "Ляпис Трубецкой" Руслан Владыко
Гитарист группы "Ляпис Трубецкой" Руслан Владыко
Фото: facebook.com/trubetskoy2014

Гитарист популярной группы "Ляпис Трубецкой", который известен исполнением культовой песни "Воины света", Руслан Владыко впал в кому. Это случилось после того, как музыканта ограбили и жестоко избили в Минске. 

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О том, что Руслан Владыко попал в реанимацию в ночь с 4 на 5 июня, сообщается на официальной странице группы Trubetskoy в Facebook.

"Наш друг и коллега Руслан "Пан" Владыко был жестоко избит и ограблен в Минске. Руслан получил тяжелую черепно-мозговую травму и в настоящее время лежит в реанимации, в коме. Ситуация очень серьезная. Заявленные концерты группы Trubetskoy остаются в силе благодаря коллегам-гитаристам, подменяющим нашего Руслана", - сказано на странице группы. 

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Как уточняется, гитаристу сделали операцию, он находится в состоянии комы, на искусственной вентиляции легких. Его состояние оценивается как тяжелое.

Ранее "Сегодня" писали, российский продюсер Бари Алибасов вышел из комы после отравления. Мы также сообщали, что семья Бари Алибасова будет судиться с производителем средства для прочистки труб "Крот". Именно его российский продюсер выпил вместо воды.

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