Участник группы "Ляпис Трубецкой" впал в кому

Руслан Владыко получил осложнения после избиения

Гитарист группы "Ляпис Трубецкой" Руслан Владыко Фото: facebook.com/trubetskoy2014

Гитарист популярной группы "Ляпис Трубецкой", который известен исполнением культовой песни "Воины света", Руслан Владыко впал в кому. Это случилось после того, как музыканта ограбили и жестоко избили в Минске.

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О том, что Руслан Владыко попал в реанимацию в ночь с 4 на 5 июня, сообщается на официальной странице группы Trubetskoy в Facebook.

"Наш друг и коллега Руслан "Пан" Владыко был жестоко избит и ограблен в Минске. Руслан получил тяжелую черепно-мозговую травму и в настоящее время лежит в реанимации, в коме. Ситуация очень серьезная. Заявленные концерты группы Trubetskoy остаются в силе благодаря коллегам-гитаристам, подменяющим нашего Руслана", - сказано на странице группы.

Как уточняется, гитаристу сделали операцию, он находится в состоянии комы, на искусственной вентиляции легких. Его состояние оценивается как тяжелое.

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