Участник группы MOZGI стал папой
У Дяди Вани родилась девочка
Один из участников группы MOZGI, которая была номинирована на престижную немецкую премию, Дядя Вадя во второй раз стал папой. У артиста родилась дочь. Отметим, вместе с супругой знаменитость воспитывает сына.
На свое пятилетие группа MOZGI получила эксклюзивный подарок. Подробности в сюжете:
Как сам Дядя Вадя рассказал поклонникам в Instagram, девочка появилась на свет в понедельник, 25 ноября, а рожала супруга в обычном киевском роддоме.
"Эмоции меня переполняли настолько, что вчера я так и не смог уснуть. Родилась девочка. Вес – 3300 г, рост – 52 см. Жена рожала в обычном киевском роддоме. Дочку увидел сразу после родов, у нее очень пронзительный голосок. Я счастлив безгранично", – поделился с поклонниками радостным событием Дядя Вадя на официальной странице в Instagram.
Отметим, что еще до рождения дочки Дядя Вадя рассказал, как его сын прореагировал на новость о том, что вскоре у него появится сестричка. Более того, мальчик даже придумал имя малышке.
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