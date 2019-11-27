Участник группы MOZGI стал папой

У Дяди Вани родилась девочка

Дядя Вадя Фото: Instagram.com

Один из участников группы MOZGI, которая была номинирована на престижную немецкую премию, Дядя Вадя во второй раз стал папой. У артиста родилась дочь. Отметим, вместе с супругой знаменитость воспитывает сына.

На свое пятилетие группа MOZGI получила эксклюзивный подарок. Подробности в сюжете:

Как сам Дядя Вадя рассказал поклонникам в Instagram, девочка появилась на свет в понедельник, 25 ноября, а рожала супруга в обычном киевском роддоме.

26 Ноя 2019 в 8:29 PST INSTAGRAM (@mozgientertainment)

"Эмоции меня переполняли настолько, что вчера я так и не смог уснуть. Родилась девочка. Вес – 3300 г, рост – 52 см. Жена рожала в обычном киевском роддоме. Дочку увидел сразу после родов, у нее очень пронзительный голосок. Я счастлив безгранично", – поделился с поклонниками радостным событием Дядя Вадя на официальной странице в Instagram.

Отметим, что еще до рождения дочки Дядя Вадя рассказал, как его сын прореагировал на новость о том, что вскоре у него появится сестричка. Более того, мальчик даже придумал имя малышке.

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