Участник "Холостячки" Андрей Шатырко переболел коронавирусом

Своим опытом он поделился в соцсетях

Участник реалити-шоу "Холостячка" Андрей Шатырко на своей страничке в Instagram рассказал, что переболел коронавирусом. Тест у него уже негативный, но здоровье блогеру еще придется восстанавливать.



Болезнь Шатырко назвал сложным опытом и сравнил с состоянием после двух длительных перелетов и бессонной ночи. К плохому самочувствию добавились еще нервозность и тревожность.

Андрей Шатырко Фото: Андрей Шатырко

"Возбуждена нервная система – я нервный и тревожный, голова болит и становится тяжелой, температура постоянно плавает. В таком состоянии хочется только лежать и пить много чая. Что я и делал + конечно же, витамины и лекарства." – написал участник "Холостячки".



Блогер порекомендовал подписчикам при плохом самочувствии идти к врачу и сдавать анализы. Если же коронавирус подтвердился, следует соблюдать самоизоляцию, правильно питаться и находить время на отдых.



Шатырко признался, что на коронавирусе все не заканчивается. Теперь ему нужно восстанавливать организм и беречь себя еще сильнее.

Ранее о последствиях коронавируса рассказал Олег Винник.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться