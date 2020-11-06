Участник "Холостячки" Андрей Шатырко переболел коронавирусом
Своим опытом он поделился в соцсетях
Участник реалити-шоу "Холостячка" Андрей Шатырко на своей страничке в Instagram рассказал, что переболел коронавирусом. Тест у него уже негативный, но здоровье блогеру еще придется восстанавливать.
Болезнь Шатырко назвал сложным опытом и сравнил с состоянием после двух длительных перелетов и бессонной ночи. К плохому самочувствию добавились еще нервозность и тревожность.
"Возбуждена нервная система – я нервный и тревожный, голова болит и становится тяжелой, температура постоянно плавает. В таком состоянии хочется только лежать и пить много чая. Что я и делал + конечно же, витамины и лекарства." – написал участник "Холостячки".
Блогер порекомендовал подписчикам при плохом самочувствии идти к врачу и сдавать анализы. Если же коронавирус подтвердился, следует соблюдать самоизоляцию, правильно питаться и находить время на отдых.
Шатырко признался, что на коронавирусе все не заканчивается. Теперь ему нужно восстанавливать организм и беречь себя еще сильнее.
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