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Участник "Холостячки" Андрей Шатырко переболел коронавирусом

Сегодня, 18:22

Своим опытом он поделился в соцсетях

Участник реалити-шоу "Холостячка" Андрей Шатырко на своей страничке в Instagram рассказал, что переболел коронавирусом. Тест у него уже негативный, но здоровье блогеру еще придется восстанавливать.

Болезнь Шатырко назвал сложным опытом и сравнил с состоянием после двух длительных перелетов и бессонной ночи. К плохому самочувствию добавились еще нервозность и тревожность.

Андрей Шатырко
Андрей Шатырко
Фото: Андрей Шатырко

"Возбуждена нервная система – я нервный и тревожный, голова болит и становится тяжелой, температура постоянно плавает. В таком состоянии хочется только лежать и пить много чая. Что я и делал + конечно же, витамины и лекарства." – написал участник "Холостячки".

Блогер порекомендовал подписчикам при плохом самочувствии идти к врачу и сдавать анализы. Если же коронавирус подтвердился, следует соблюдать самоизоляцию, правильно питаться и находить время на отдых.

Шатырко признался, что на коронавирусе все не заканчивается. Теперь ему нужно восстанавливать организм и беречь себя еще сильнее.

Ранее о последствиях коронавируса рассказал Олег Винник.

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Источник: Андрей Шатырко
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