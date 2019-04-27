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Участник "Океана Эльзы" станет папой в четвертый раз

Сербский музыкант Милош Елич готовится к пополнению в семье

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:20
Участник "Океана Эльзы" станет папой в четвертый раз
Участник "Океана Эльзы" станет папой в четвертый раз
Фото: Instagram/chernomashintsev

Участник группы "Океан Ельзи" Милош Елич, который, по слухам, собирался покинуть коллектив, станет папой в четвертый раз. Об этом украинские СМИ узнали после того, как сербский музыкант и его супруга Наталья появились на премьере фильма "Мстители: Финал" в одном из столичных кинотеатров. На видео, опубликованном на фан-странице "Океана Ельзи" в Instagram, заметно значительно округлившийся живот Наташи.

Публикация от Okean Elzy (@okean_elzy.fan)

Судя по всему, пополнение в семье клавишника "Океана Ельзи" произойдет в ближайшие месяцы. 

К слову, 37-летний Милош с женой воспитывают троих детей – двух мальчиков и одну девочку.

Публикация от Уютный мирок скучного человека (@nashe4ka)

Милош Елич присоединился к украинской группе в 2004 году. Он не только играет на клавишах, но и занимается аранжировкой композиций. Музыкант также активно создает авторскую музыку для кино, театральных спектаклей, и акустических проектов.

Ранее мы писали о том, что в группе "Океан Ельзи" случилась трагедия. Коллектив сообщил о смерти своего бывшего концертного директора 44-летнего Богдана Уцехи. 

О том, как знаменитости скрывают беременность, смотрите в этом ролике: 

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