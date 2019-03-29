Участник шоу "Дивовижні люди" способен определить мелодию лишь по движениям скрипача

Музыка появилась в жизни Ильи Бондаренко, когда ему было 6 лет

Ассія Ахат та Ілля Бондаренко Фото: пресс-служба канала "Украина"

В субботу, 30 марта, в 21:00 в эфире канала "Украина" выйдет шестой выпуск супершоу "Дивовижні люди", за победу в котором борются украинцы с выдающимися способностями мозга. Одним из участников шестого эпизода станет "новый Паганини", который может определить мелодию с помощью движений смычка по струнам скрипки, а тестировать его умение будет известная украинская скрипачка Ассия Ахат.

Музыка появилась в жизни Ильи Бондаренко, когда ему было 6 лет. Однако парень часто болел отитом в детстве, в результате чего он стал хуже слышать.

"Потерять слух – очень страшно, особенно для музыканта. Сначала была невыносимая боль, а потом появилось искажение слуха. Когда мой учитель понял, что я слышу все с заниженным звучанием, то посоветовал мне думать не о том, что звучит, а как запоминают пальцы. То есть развивать мышечную память. В какой-то степени я – музыкальный "наркоман", потому что не могу без этого жить", – рассказал участник шоу.

Скрипач развил свою способность настолько, что сейчас может определить мелодию по движениям смычка. Один раз он даже выступал в Белом доме по приглашению Мишель Обамы. Илья признается, что мечтает писать хорошую музыку, совершенствоваться, а еще – построить дом для своих родных.

Эксперты и ведущий шоу "Дивовижні люди" Фото: Канал "Украина"

В супершоу "Дивовижні люди" Илье придется без звука – только по инфракрасной проекции движений скрипача – определить выбранные музыкальные произведения. А испытывать Илью будет самая известная скрипачка Украины – Ассия Ахат.

"Скрипка – царица музыки. Я очень рада, что меня пригласили сыграть. У меня есть знакомые, которые занимались скрипкой, не имея музыкального слуха. Но желание было такое сильное! Очень важна дисциплина: при игре на скрипке каждый палец знает свое место. Ты предчувствуешь ноту, которую только-только следует сыграть. Именно дисциплина рождает хороших музыкантов", – говорит Ассия Ахат.

Удастся ли участнику определить мелодии правильно – узнаем уже в эту субботу в 21:00 в эфире канала "Украина".

Напомним, пятый финалист шоу "Дивовижні люди" запомнил 24 тыс. знаков числа Пи после запятой.

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