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Участник супер-шоу "Дивовижні люди" приглашает на концерт памяти своего отца

Ярослав Олейник отыграет концерт GRAND ROCK PIANO SHOW

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:26
Участник шоу "Дивовижні люди" Ярослав Олейник устраивает концерт в Киеве
Участник шоу "Дивовижні люди" Ярослав Олейник устраивает концерт в Киеве
Фото: Канал "Украина"

Пианист-виртуоз, композитор, участник супер-шоу "Дивовижні люди" на канале "Украина" Ярослав Олейник устраивает концерт GRAND ROCK PIANO SHOW в Киеве. Это масштабное шоу в рок-жанре с главным инструментом – роялем, которое парень посвящает памяти своего отца.

В супер-шоу "Дивовижні люди" 24-летний Ярослав поразил украинцев своими невероятными умениями. Парень обладает звуковысотными слухом и способен переводить цифры в ноты, а ноты – в цифры. Ярослав занимается музыкой с детства и говорит, что родители всегда поддерживали и помогали развивать его способности. Однако полтора года назад отец музыканта трагически погиб, защищая своего сына.

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12 апреля 2019 года Ярослав приглашает всех на концерт, посвященный памяти отца. Основную программу концерта составляют мировые хиты, саундтреки к кинофильмам, авторские композиции, а также классическая музыка в рок-обработке. Мероприятие состоится при участии симфонического оркестра, рок-бэнда, хора, балета, а также приглашенных звезд.

Участник супер-шоу "Дивовижні люди" Ярослав Олейник отыграет концерт памяти своего отца GRAND ROCK PIANO SHOW
Участник супер-шоу "Дивовижні люди" Ярослав Олейник отыграет концерт памяти своего отца GRAND ROCK PIANO SHOW
Фото: Канал "Украина"

"Этот концерт я посвящаю памяти отца, которого не стало полтора года назад – его коварно убили во время моего выступления. При его жизни мы с ним говорили о том, чтобы сделать следующий концерт именно в зале ЦКИ КПИ. Поэтому для меня этот концерт имеет особое значение. Я готовился к этому масштабному проекту более 2 лет и как результат – около двух часов материала, который исполнят более 70 музыкантов и других артистов", – говорит Ярослав Олейник.

Концерт GRAND ROCK PIANO SHOW состоится 12 апреля 2019 года в Центре культуры и искусств НТУУ "КПИ" в Киеве. Билеты на шоу можно приобрести на сайтах билетных операторов.

Напомним, Ярослав Олейник поразил экспертов супер-шоу "Дивовижні люди" своими умениями. В частности, Маша Ефросинина отметила, что она осталась в восторге от знакомства с музыкантом.

"Ярослав, конечно, вы владеете уникальными способностями. Но вы, кроме того, такой интеллигентный и талантливый. А моя слабость – это интеллигентные и талантливые люди", – призналась эксперт проекта Маша Ефросинина.

Как сообщалось ранее, супер-шоу "Дивовижні люди" – это украинская адаптация популярного немецкого формата The Brain, которое успешно выходит в США, Франции, Китае, Италии, Бразилии, Португалии и других странах мира. В новом проекте телеканала "Украина" борются за победу люди с выдающимися умственными способностями, которые запоминают огромные объемы информации, очень быстро считают, обладают стереоскопическим зрением, впечатляющей тактильной, двигательной, мышечной или музыкальной памятью.

Отметим, недавно телеведущая Маша Ефросинина появилась на публике в дерзком образе.

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