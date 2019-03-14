Участник супер-шоу "Дивовижні люди" приглашает на концерт памяти своего отца

Ярослав Олейник отыграет концерт GRAND ROCK PIANO SHOW

Участник шоу "Дивовижні люди" Ярослав Олейник устраивает концерт в Киеве Фото: Канал "Украина"

Пианист-виртуоз, композитор, участник супер-шоу "Дивовижні люди" на канале "Украина" Ярослав Олейник устраивает концерт GRAND ROCK PIANO SHOW в Киеве. Это масштабное шоу в рок-жанре с главным инструментом – роялем, которое парень посвящает памяти своего отца.

В супер-шоу "Дивовижні люди" 24-летний Ярослав поразил украинцев своими невероятными умениями. Парень обладает звуковысотными слухом и способен переводить цифры в ноты, а ноты – в цифры. Ярослав занимается музыкой с детства и говорит, что родители всегда поддерживали и помогали развивать его способности. Однако полтора года назад отец музыканта трагически погиб, защищая своего сына.

12 апреля 2019 года Ярослав приглашает всех на концерт, посвященный памяти отца. Основную программу концерта составляют мировые хиты, саундтреки к кинофильмам, авторские композиции, а также классическая музыка в рок-обработке. Мероприятие состоится при участии симфонического оркестра, рок-бэнда, хора, балета, а также приглашенных звезд.

Участник супер-шоу "Дивовижні люди" Ярослав Олейник отыграет концерт памяти своего отца GRAND ROCK PIANO SHOW Фото: Канал "Украина"

"Этот концерт я посвящаю памяти отца, которого не стало полтора года назад – его коварно убили во время моего выступления. При его жизни мы с ним говорили о том, чтобы сделать следующий концерт именно в зале ЦКИ КПИ. Поэтому для меня этот концерт имеет особое значение. Я готовился к этому масштабному проекту более 2 лет и как результат – около двух часов материала, который исполнят более 70 музыкантов и других артистов", – говорит Ярослав Олейник.

Концерт GRAND ROCK PIANO SHOW состоится 12 апреля 2019 года в Центре культуры и искусств НТУУ "КПИ" в Киеве. Билеты на шоу можно приобрести на сайтах билетных операторов.

Напомним, Ярослав Олейник поразил экспертов супер-шоу "Дивовижні люди" своими умениями. В частности, Маша Ефросинина отметила, что она осталась в восторге от знакомства с музыкантом.

"Ярослав, конечно, вы владеете уникальными способностями. Но вы, кроме того, такой интеллигентный и талантливый. А моя слабость – это интеллигентные и талантливые люди", – призналась эксперт проекта Маша Ефросинина.

Как сообщалось ранее, супер-шоу "Дивовижні люди" – это украинская адаптация популярного немецкого формата The Brain, которое успешно выходит в США, Франции, Китае, Италии, Бразилии, Португалии и других странах мира. В новом проекте телеканала "Украина" борются за победу люди с выдающимися умственными способностями, которые запоминают огромные объемы информации, очень быстро считают, обладают стереоскопическим зрением, впечатляющей тактильной, двигательной, мышечной или музыкальной памятью.

Отметим, недавно телеведущая Маша Ефросинина появилась на публике в дерзком образе.

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