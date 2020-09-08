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Участник "Танців з зірками" Максим Ежов попал в ДТП: жуткие фото с места аварии

Сегодня, 15:30

Автомобиль танцора перевернулся несколько раз

Участник "Танців з зірками-2018", танцор балета Оли Поляковой и модель Максим Ежов попал в жуткое ДТП. Его авто пролетело через кювет и перевернулось несколько раз. Сам Максим в аварии не пострадал.

О случившемся Макс Ежов рассказал на своей странице в Instagram, опубликовав видео. Танцор показал место аварии и свой автомобиль, который разбился в результате происшествия.

INSTAGRAM

"Я попал в аварию. Меня подрезали, просто нагло подрезали. Я пролетел через тот кювет... Со мной все хорошо, я жив, здоров", – говорит Максим, демонстрируя, что осталось от его машины.

Максим Ежов попал в аварию
Фото: instagram.com/ezhov_maksim_/

Он также попросил своих подписчиков помочь ему в поисках виновника ДТП. По словам Ежова, водитель, подрезавший его, скрылся в неизвестном направлении.

"Разыскиваем виновного в ДТП водителя и машину серебристый Hyundai i30, который делал опасный маневр, со стороны села Болгарка по направлению к Киеву, и скрылся с места".

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ДТП танцор Максим Ежов
Источник: instagram.com/ezhov_maksim_
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