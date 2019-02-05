Участника Нацотбора на "Евровидение" жестко избили в метро

Певец рассказал, что к нему подошли и ударили в лицо

KHAYAT Фото: Instagram

С 9 февраля в прямых эфирах Джамала, Андрей Данилко и Евгений Филатов будут оценивать выступления участников на Нацотоборе и вместе со зрителями выбирать песню, которая представит Украину на Евровидении. Однако, радостные новости омрачило недавнее событие. Дело в том, что участника Национального отбора на песенный конкурс KHAYAT жестоко избили в киевском метро.

Фотографию с гематомами на лице певец опубликовал в своем Instagram. "Хейтеры, я люблю вас", – подписал певец свой снимок.

Издание КП в Украине уточняет, что артист после интервью ехал на акустический концерт вместе со своим другом. В вагоне метро к ним подошли несколько парней.

"Один из них говорит: "Это ты из телека?" Я привык к тому, что люди узнают меня, я всегда протягиваю руку, чтобы поздороваться. А тут вместо того, чтобы поздороваться, человек бьет тебя в лицо! Они были похожи на тех, кто недавно вышел из мест лишения свободы", – прокомментировал исполнитель.

Певца KHAYAT избили в Киеве Фото: Instagram

По словам певца, никто из пассажиров не пытался им помочь. Также отмечается, что певец чувствует себя хорошо, намного же больше пострадал его друг. По словам артиста, его товарища пинали ногами в лицо.

Напомним, во время жеребьевки стал известен порядок выступления всех участников Национального отбора на "Евровидение 2019".

Отметим, что в этом году, за право представить Украину поборются 16 артистов, девять из них уже представили свои песни для конкурса.

Смотрите видео о том, какую группу затравили накануне Евровидения:

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