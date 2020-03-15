Участники "Голоса країни 10" подарили новое звучание хиту Потапа и Насти Каменских: видео

Участники шоу исполнили легендарный сингл "Не люби мне мозги"

В воскресенье, 15 марта, прошел заключительный эпизод этапа "Бои" юбилейного сезона шоу "Голос країни-10". Одним из самых ярких моментов стало выступление подопечных Насти Каменских и его супруга Потапа, которые в этом году заняли на двоих одно судейское кресло.

Сегодня зрители имели возможность услышать новое звучание легендарного хита Потапа и Насти "Не люби мне мозги" в исполнении Юлии Коровко и Вахтанга Вахтангишвили. Замедленный ритм и сильные голоса подарили синглу особый шарм. Все звездные тренера остались в восторге. Но по правилам шоу участие может продолжить только один вокалист. В следующее воскресенье, 22 марта, на вокальном нокауте мы услышим Юлию. Поскольку никто из тренеров не совершил "кражу", Вахтанг покинул "Голос країни-10".

Отметим, что Юлия Коровко занимается вокалом еще с детского сада. Из-за лишнего веса девушка была жертвой буллинга, поэтому долгое время стеснялась выступать на большой сцене. Поборов свои комплексы, Юлия хочет доказать всем, что она достойна стоять на главной вокальной сцене страны.

Также узнайте, как прошел первый этап вокальных боев на шоу "Голос країни 10".

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