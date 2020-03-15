Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Участники "Голоса країни 10" подарили новое звучание хиту Потапа и Насти Каменских: видео

Участники шоу исполнили легендарный сингл "Не люби мне мозги"

Анастасия Очеретнюк
Сегодня, 23:07

В воскресенье, 15 марта, прошел заключительный эпизод этапа "Бои" юбилейного сезона шоу "Голос країни-10". Одним из самых ярких моментов стало выступление подопечных Насти Каменских и его супруга Потапа, которые в этом году заняли на двоих одно судейское кресло.

Читайте также:
"Голос країни 10": остался ли в проекте Даниэль Салем

Сегодня зрители имели возможность услышать новое звучание легендарного хита Потапа и Насти "Не люби мне мозги" в исполнении Юлии Коровко и Вахтанга Вахтангишвили. Замедленный ритм и сильные голоса подарили синглу особый шарм. Все звездные тренера остались в восторге. Но по правилам шоу участие может продолжить только один вокалист. В следующее воскресенье, 22 марта, на вокальном нокауте мы услышим Юлию. Поскольку никто из тренеров не совершил "кражу", Вахтанг покинул "Голос країни-10".

Отметим, что Юлия Коровко занимается вокалом еще с детского сада. Из-за лишнего веса девушка была жертвой буллинга, поэтому долгое время стеснялась выступать на большой сцене. Поборов свои комплексы, Юлия хочет доказать всем, что она достойна стоять на главной вокальной сцене страны.

Также узнайте, как прошел первый этап вокальных боев на шоу "Голос країни 10".

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
Еще несколько материалов по теме:
"Голос країни 10": подробности первых вокальных боев "Голос країни 10": остался ли в проекте Даниэль Салем "Голос країни 10": звезда сериала "Школа" и таксист из Алматы довели тренеров до слез
шоу Потап и Настя Каменских Голос країни 10
Реклама

Новости партнеров

Картофель с фаршем и помидорами в духовке запеканка: рецепт
Картофель с фаршем и помидорами в духовке запеканка: рецепт
Названы самые бесчувственные знаки Зодиака
Названы самые бесчувственные знаки Зодиака
Как сложилась судьба актеров, сыгравших в советском кино
Как сложилась судьба актеров, сыгравших в советском кино
Самые полезные продукты, которые обычно мы выбрасываем
Самые полезные продукты, которые обычно мы выбрасываем

Популярные статьи

Сегодня, 13:07Travel

Не выходя из дома: музеи мира, которые можно посетить онлайн

Сегодня, 10:54Техно

Где конец Вселенной: ученые дали ответ

Сегодня, 09:53Техно

Продажи смартфонов рухнули на 55%: названа причина

Вчера, 08:25Fun

Родительские субботы 2020: календарь поминальных дней на год

13 мартаWellness

Дезинфекция квартиры: как убить вирус гриппа дома

13 мартаWellness

Антисептики для рук: какие действительно устраняют вирусы

13 мартаEvents

Пятница, 13-е: действенные обряды и ритуалы

13 мартаEvents

Пятница, 13-е: приметы и ритуалы мистического дня

13 мартаСпецпроект

На "Площади звезд" засияли именные звезды в честь Альбины Дерюгиной, Ирины Мерлени и Александры Тимошенко

13 мартаFood

Бельгийские вафли: три рецепта вкуснейшей домашней выпечки

13 мартаАктуально

За 5 дней Цитрус продал партию смартфонов realme

13 мартаEvents

Любовный гороскоп на 2020 год Крысы для всех знаков зодиака

13 мартаШоу-бизнес

Евровидение-2020: все участники конкурса, которые известны на данный момент

13 мартаFun

Супруги счастливо прожили вместе 60 лет и умерли от коронавируса в один день

13 мартаПсихология

Сегодня Всемирный день сна: как поздравить своих друзей

13 мартаFood

Как приготовить пышный бисквит из трех ингредиентов

Новости партнеров

Звездные пары с огромной разницей в росте
Звездные пары с огромной разницей в росте
Как приготовить блины с банановой начинкой
Как приготовить блины с банановой начинкой
Песочная шарлотка с яблоками: рецепт с фото пошагово и видео
Песочная шарлотка с яблоками: рецепт с фото пошагово и видео
Чем полезна скорлупа куриных яиц
Чем полезна скорлупа куриных яиц
9 лучших трав для женского здоровья
9 лучших трав для женского здоровья
В белорусской глубинке выросло индейское поселение
В белорусской глубинке выросло индейское поселение
"Псує всю картинку": на фото Каменських помітили дивну деталь
Очень вкусные и ароматные блинчики с мясным фаршем!
Очень вкусные и ароматные блинчики с мясным фаршем!