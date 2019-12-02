Участники группы KADNAY рассказали, как едва не попали в аварию

Артисты с ужасом вспоминают о страшном инциденте

KADNAY Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Участники популярного украинского коллектива KADNAY на съемках шоу "Привіт, 20-ті!", которое телеканал "Украина" покажет вечером 31 декабря, вспомнили одну из самых страшных историй, которая произошла в их жизни.

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Как-то ребята возвращались с корпоратива и должны были ехать на следующий концерт. Однако, по определенным причинам, на поезд не успели, поэтому в следующую поездку отправились на автомобиле, что едва не закончилось фатально.

"Мы должны были ехать на другой концерт, кажется, тогда на поезд не успели... и за нами прислали бус, но водитель какой-то "мутный" был. Ребята уже все легли спать, а я смотрю на глаза водителя в зеркало и чувствую, меня что-то беспокоит. Через час-два я вижу – он начинает закрывать глаза. Я "вырубился" буквально на десять минут, а когда проснулся, увидел, что машина просто катится из стороны в сторону по дороге", – рассказал участник группы KADNAY Виталий Ходзинский.

Впрочем, несмотря на усталость, один из музыкантов не растерялся и начал будить коллег.

Участники группы KADNAY Фото: instagram.com/k.a.d.n.a.y

"Мы предложили водителю немного отдохнуть. Он сказал, что все нормально, пришел в себя. Это, конечно, не очень веселая история. Но она запомнилась на всю жизнь – мало ли, что могло случиться", – поделились участники группы KADNAY.

Напомним, режиссером-постановщиком праздничного шоу "Привіт, 20-ті!" стал Герман Ненов. Для каждого артиста команда проекта приготовила яркие постановки. Зрителей ждут номера с использованием современных мультимедийных технологий дополненной реальности, массовые постановки с участием более полусотни человек. Многие номера будут очень рискованные и даже опасны. Производством грандиозного проекта занимается компания Star Media.

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