Участники The Prodigy пригласили фанатов попрощаться с Китом Флинтом: подробности

Церемония прощания состоится 29 марта в городе Брейнтри

Кит Флинт Фото: Getty Images

Участники группы The Prodigy пригласили своих поклонников провести в последний путь солиста группы Кита Флинта, который покончил жизнь самоубийством 4 марта в возрасте 49 лет. Об этом музыканты сообщили на странице группы в Twitter.

"Приглашаем поклонников выстроиться вдоль пути следования процессии, которая стартует в 15:00 (17:00 по Киеву – ред.) в пятницу, 29 марта, в городе Брейнтри (графство Эссекс), чтобы проводить овациями в последний путь Кифа", – говорится в сообщении.

TWITTER— The Prodigy (@the_prodigy) March 23, 2019

Участники коллектива также предупредили, что на церковную службу будут допущены только родственники Флинта и его близкие друзья. По словам музыкантов, желающие смогут услышать трансляцию церемонии через динамики, которые будут установлены снаружи храма.

Напомним, 4 марта вокалиста The Prodigy Кита Флинта нашли мертвым в собственном доме в Эссексе. Позже стало известно, что 49-летний музыкант покончил жизнь самоубийством.

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