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Ученые официально подтвердили диагноз Заворотнюк: что известно на данный момент

Родные актрисы передали ее опухоль биологам

Инна Петрова
Сегодня, 10:00

Ученые разрабатывают вирус, чтобы помочь Анастасии Заворотнюк. Диагноз актрисы официально подтвердил директор российского института молекулярной биологии, куда родные "няни Вики" передали опухоль звезды.

Напомним, что накануне российские СМИ опубликовали якобы официальный документ, подтверждающий опухоль мозга у Анастасии Заворотнюк, а также информацию о том, что ее выписали из больницы.

Анастасия Заворотнюк
Анастасия Заворотнюк
Фото: Instagram.com

Уже долгое время поклонники следят за любыми новостями о состоянии здоровья Анастасии Заворотнюк. Ее семья не делится практически никакой информацией публично, в то время, как в Сети регулярно появляются различные слухи о звезде.

На сегодняшний день известно, что российской актрисе, которая больна раком, могут помочь. "Анастасия Заворотнюк борется с этим заболеванием. И мы тоже пытаемся принимать в этом участие. Нам родные передали клетки ее опухоли, мы их размножили и уже подобрали вирусы, которые убивают эти клетки", – передает слова биолога Александра Макарова Интерфакс.

Генетик добавил, что состояние здоровья Заворотнюк не настолько тревожное, чтобы применять данную технологию. При этом, в институте проверяют эффективность такого метода лечения на больных четвертой, терминальной стадии рака – это добровольцы, которым традиционная терапия уже не помогает.

В сюжете смотрите подробности о болезни Анастасии Заворотнюк:

Недавно мы писали, что друг Сергея Жигунова раскрыл правду болезненного разрыва актера с Заворотнюк.

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