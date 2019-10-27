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"Учитесь анализировать": Маргарита Паша отреагировала на скандал с Крымом

Девушка вызвала бурю негодования в сети своим высказыванием

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:52
Маргарита Паша
Маргарита Паша
Фото: instagram.com/margoritapasha

На днях "Мисс Украина 2019" Маргарита Паша заявила, что "Крым – всех людей", чем спровоцировала настоящий скандал в сети. Вскоре девушка объяснила свой ответ и призвала хейтеров быть "добрее и гуманнее".

Подробнее о скандале с "Мисс Украина" смотрите в сюжете:

На вопрос журналистов о принадлежности оккупированного полуострова Крым победительница "Мисс Украина 2019" ответила, что Крым принадлежит всем людям. В социальных сетях украинцы разозлились на Маргариту и выразили мнение, что ее необходимо лишить права представлять Украину на международных конкурсах.

Вскоре девушка отреагировала на шумиху и опубликовала большой пост на своей странице в Instagram.

Маргарита Паша
Маргарита Паша
Фото: instagram.com/margoritapasha

"Вопрос звучал "Чей Крым?". Вопросительным словом было "чей" и никак иначе. Поэтому и ответ весьма логичный. Вся территория земли принадлежит людям, а Крым – это часть Земли, часть огромной планеты и, соответственно, он принадлежит тоже нам, людям !!!! Всегда обдумывайте вопрос, который Вам задают. У каждой медали есть две стороны, и однажды все может перевернуться!!! Становитесь мудрее и учитесь анализировать информацию, которую публикует СМИ!!! Любую ситуацию можно трактовать по-разному, в зависимости от выгоды и того, что вы хотите получить в результате. Мне сложно навязать чужое мнение!!! Написать гадости Вы всегда успеете, но не забывайте, что слово – не воробей. Думайте перед тем как оскорбляете, обвиняете кого-то... А главное, будьте добрее и гуманнее", – написала Паша.

Подписчики поддержали "Мисс Украина" и назвали ее ответ правильным, отметив, что журналисты просто "ищут повод для скандала, чтобы поднять рейтинги".

Ранее мы рассказывали, что известно о харьковчанке Маргарите Паше, которая будет представлять Украину на конкурсе "Мисс Мира 2019".

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