"Учится водить": Юрий Горбунов поделился милым фото с сыном

На снимке малыш сидит у папы на руках в автомобиле

Юрий Горбунов Фото: instagram.com/gorbunovyuriy

Известный украинский телеведущий Юрий Горбунов часто делится со своими поклонниками фото из повседневной жизни. На своей странице в Instagram 48-летний шоумен разместил милое фото с их с Катериной Осадчей двухлетним сыном Иваном.

На фото мальчик сидит у папы на руках и смотрит в окно автомобиля. "Наш маленький водитель! Уже учится водить", – подписал фото телеведущий.

Юрий Горбунов с сыном Иваном Фото: instagram.com/gorbunovyuriy

Отметим, что Катерина и Юрий пока не показывают лицо малыша широкой публике. Лишь изредка в их аккаунтах в соцсетях фото с малышом. Сын телеведущих появился на свет в феврале 2017 года. Для Юрия малыш стал первым ребенком, а для Катерины Осадчей – вторым. Первого сына телеведущая родила в 2002 году, когда ей было 19 лет.

Напомним, поклонники заподозрили Катерину Осадчую в третьей беременности. На такие мысли фанов натолкнул наряд телеведущей.

Ранее Катерина Осадчая и Юрий Горбунов показали романтические снимки с отдыха.

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