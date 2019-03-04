Удивительное сходство: Бейонсе показала младшую сестру

Звезда поддержала сестру Соланж Ноулз в честь выхода ее нового альбома

Бейонсе Фото: instagram.com/beyonce

Соланж Ноулз выпустила новый альбом When I Get Home, и в честь такого события Бейонсе решила поддержать сестру. Звезда опубликовала ее фото и анонсировала премьеру. Однако многие подписчики певицы сперва не разглядели на снимке Соланж Ноулз, предположив, что Бейонсе сменила образ.

Фото сестры Бейонсе поделилась на своей странице в Instagram. Соланж Ноулз действительно очень похожа на свою звездную старшую сестру – Бейонсе.

Сестра Бейонсе Соланж Ноулз Фото: instagram.com/beyonce

К слову, ранее Бейонсе опубликовала коллаж, где сравнила свою 7-летнюю дочь Блу Айви и себя в том же возрасте. Поклонники отметили, что Блу Айви очень похожа на свою маму.

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