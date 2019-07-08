ТЕСТ: угадайте, чей звездный ребенок на фото

Попробуйте угадать детей украинских знаменитостей

Украинские певицы Ани Лорак, Вера Брежнева и Тина Кароль Фото: Instagram.com

Дети очень часто унаследуют черты лица своих родителей. Как говорится в известной поговорке - кровь не водица. Представители украинского шоу-бизнеса часто публикуют на своих страницах в социальных сетях снимки детей, и порой остается лишь удивляться, как они похожи на звездных родителей.

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Предлагаем вам пройти несложный тест и посмотреть, насколько вы хорошо разбираетесь в украинском шоу-бизнесе и сможете ли угадать, чей звездный ребенок на фото. Среди заявленных артистов – украинские певцы, певицы и ведущие.

Напомним, что 16 июня в Украине отмечается День отца, и с 2019 года это уже официальный праздник. Сегодня.Lifestyle подготовили специальную подборку украинских знаменитостей с их детьми ко Дню отца.

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