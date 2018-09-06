Угадайте кто: Олег Винник снялся в образах мировых звезд в лирик-видео

Певец представил новую зажигательную композицию

Олег Винник. Фото: пресс-служба

Знаменитый украинский певец представил новое лирик-видео на зажигательную композицию "Ты в курсе". Ролик полностью построен на актерской игре исполнителя, его жестах, взглядах и обаянии. Изюминку добавляют символические атрибуты: цветы, аксессуары.

"Ты в курсе" – живая, мелодичная песня, которую очень хорошо воспринимают люди на концертах в моем стадионном туре с одноименным названием. Легкая, танцевальная. Поэтому мы решили, что и видео на этот трек должно быть лайтовым", – комментирует задумку певец.

В основе концепции ролика заложена красивая fashion-story. Винник появляется в шести разных луках от популярных европейских брендов. Прототипами образов стали известные мировые звезды. Какие именно? – создатели клипа предлагают зрителям определить самостоятельно.

Стилистика видео выдержана преимущественно в желтых, красных, черных и белых тонах. Таким образом основное внимание концентрируется на эмоциях героя.

Трек "Ты в курсе" стал заглавным в масштабном всеукраинском туре певца, который стартовал в мае и завершится грандиозным концертом в столичном Дворце спорта 7 ноября.

Напомним, Олег Винник поделился воспоминаниями о школьных годах. Ранее Олег Винник записал забавное видео с отдыха в Доминикане.