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Угроза потери зрения: известную российскую актрису экстренно госпитализировали

79-летняя звезда сама обратилась за помощью к медикам

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:07
Людмила Максакова
Людмила Максакова
Фото: Facebook

Известную российскую актрису Людмилу Максакову экстренно госпитализировали в Москве. 79-летняя артистка обратилась за помощью к медикам, решив проверить зрение. Отметим, что недавно 84-летний Армен Джигарханян также был экстренно госпитализирован.

Более подробно о состоянии здоровья Армена Джигарханяна смотрите в сюжете:

Как сообщает Телеграм-канал Mash, для полного обследования врачи предложили Людмиле Максаковой остаться в больнице. Также отмечается, что у звезды обнаружили глаукому, которая может привести к потере зрения, поэтому артистке предложили сделать операцию.

Людмила Максакова не подтвердила и не опровергла информацию о госпитализации и глаукоме. На вопрос журналистов о самочувствии, она довольно резко ответила: "Совсем, что ли, с ума сошли. Обалдели. Взбесились все! Как вам не стыдно?!".

Отметим, в последнее время в СМИ часто появляется информация о госпитализации 84-летнего Джигарханяна. Среди причин – обострение сердечно-сосудистой и почечной недостаточности, гипертонический криз.

Ранее мы писали, что известная французская актриса Катрин Денев оказалась в парижской больнице из-за инсульта.

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