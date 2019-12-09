"Угрожает и караулит меня": Слава Каминская показала лицо мужчины, который преследует звезду

Певица утверждает, что назойливый поклонник психически болен

Слава Каминская Фото: instagram.com/babaslavka

Участница группы "НЕАНГЕЛЫ" Слава Каминская, которая шокировала заявлением экс-супруга, снова рассказала о преследованиях неизвестного мужчины. Отметим, что впервые артистка рассказала о назойливом поклоннике еще в августе этого года.

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Так, Слава Каминская опубликовала на своей странице в Instagram фото мужчины, который караулит ее и угрожает. По словам артистки, мужчина уже несколько лет ездит за Славой по городам и приходит на ее концерты. Более того, мужчина заявляет, что они якобы уже 9 лет вместе и он является отцом ее сына Леона.

Мужчина, который преследует певицу Фото: instagram.com/babaslavka

"Этот человек психически болен и лечился не один раз в специализированных клиниках! Он ездит за мной по концертам, караулит меня и моих детей под домом и что в его больной голове, только ему одному известно. Он достает меня в соцсетях, угрожает и пишет чушь, которую на голову не напялишь. Сегодня, когда моя мама возвращалась с Леоном с занятий, этот шизофреник сидел в машине и чудом был замечен. Он утверждает, что у меня с ним отношения 9 лет и мой Леон это его ребенок... Вроде смешно, но в то же время грустно и опасно. Таких людей нужно принудительно изолировать и лечить", — написала Каминская.

Напомним, ранее Эдгар Каминский признался, есть ли у него новые отношения.

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