Угрожал и преследовал: Гайтана рассказала, как страдала от своего "экса"

Певица обратилась к жертвам токсичных отношений

Певица Гайтана рассказала об отношениях, из-за которых ей пришлось нанять телохранителя. Артистка долгое время не могла расстаться со своим бывшим возлюбленным, который преследовал ее и угрожал. Об этом звезда рассказала в своем посте на странице в Instagram.

По словам Гайтаны, она не могла справиться с эксом самостоятельно, потому обратилась к помощи посторонних людей.

"Однажды я наняла телохранителя... Это был вынужденный шаг. Мне угрожал бывший. После очередного скандала я вызвала милицию когда он спал, и собрав вещи навсегда исчезла из его жизни", – написала Гайтана.

Певица Гайтана Фото: instagram.com/gaitanamusic

Певица призналась, что мужчина ходил за ней по пятам, звонил, кричал в трубку, говорил, что любит и не может без нее жить.

"Это были токсичные отношения, которые убивали меня. Я совершала ошибку каждый раз когда терпела и прощала физическое насилие. Мне понадобились годы, чтобы перестать видеть страшные сны, бояться и снова поверить в себя", – признается Гайтана.

Она обратилась ко всем, кто столкнулся с унижением, уйти и начать новую жизнь.

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