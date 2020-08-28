Угрожал и преследовал: Гайтана рассказала, как страдала от своего "экса"
Певица обратилась к жертвам токсичных отношений
Певица Гайтана рассказала об отношениях, из-за которых ей пришлось нанять телохранителя. Артистка долгое время не могла расстаться со своим бывшим возлюбленным, который преследовал ее и угрожал. Об этом звезда рассказала в своем посте на странице в Instagram.
По словам Гайтаны, она не могла справиться с эксом самостоятельно, потому обратилась к помощи посторонних людей.
"Однажды я наняла телохранителя... Это был вынужденный шаг. Мне угрожал бывший. После очередного скандала я вызвала милицию когда он спал, и собрав вещи навсегда исчезла из его жизни", – написала Гайтана.
Певица призналась, что мужчина ходил за ней по пятам, звонил, кричал в трубку, говорил, что любит и не может без нее жить.
"Это были токсичные отношения, которые убивали меня. Я совершала ошибку каждый раз когда терпела и прощала физическое насилие. Мне понадобились годы, чтобы перестать видеть страшные сны, бояться и снова поверить в себя", – признается Гайтана.
Она обратилась ко всем, кто столкнулся с унижением, уйти и начать новую жизнь.
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