Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Угрожал и преследовал: Гайтана рассказала, как страдала от своего "экса"

Сегодня, 14:02

Певица обратилась к жертвам токсичных отношений

Певица Гайтана рассказала об отношениях, из-за которых ей пришлось нанять телохранителя. Артистка долгое время не могла расстаться со своим бывшим возлюбленным, который преследовал ее и угрожал. Об этом звезда рассказала в своем посте на странице в Instagram.

По словам Гайтаны, она не могла справиться с эксом самостоятельно, потому обратилась к помощи посторонних людей.

"Однажды я наняла телохранителя... Это был вынужденный шаг. Мне угрожал бывший. После очередного скандала я вызвала милицию когда он спал, и собрав вещи навсегда исчезла из его жизни", – написала Гайтана.

Певица Гайтана
Певица Гайтана
Фото: instagram.com/gaitanamusic

Певица призналась, что мужчина ходил за ней по пятам, звонил, кричал в трубку, говорил, что любит и не может без нее жить.

Читайте также:
Обесценивание в отношениях: как его распознать и нейтрализовать

"Это были токсичные отношения, которые убивали меня. Я совершала ошибку каждый раз когда терпела и прощала физическое насилие. Мне понадобились годы, чтобы перестать видеть страшные сны, бояться и снова поверить в себя", – признается Гайтана.

Она обратилась ко всем, кто столкнулся с унижением, уйти и начать новую жизнь.

О романах знаменитостей смотрите в сюжете:

Ранее Макс Барских рассказал, почему не спешит жениться и заводить семью.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Как понять, что мужчина любит: четыре верных признака 26 лет вместе: история любви Павла Зиброва и его супруги Марины Певица Майли Сайрус призналась, с кем потеряла девственность
отношения Гайтана певица
Реклама

Новости партнеров

Українська вишиванка підкорила серця знаменитих красунь
Українська вишиванка підкорила серця знаменитих красунь
Чи носити маску на вулиці в спеку, – волинський лікар
Чи носити маску на вулиці в спеку, – волинський лікар
Нутриціолог із Луцька: як швидко скинути набрані за карантин кг
Нутриціолог із Луцька: як швидко скинути набрані за карантин кг
Избавляемся от черных точек на носу: эффективные способы
Избавляемся от черных точек на носу: эффективные способы

Популярные статьи

Сегодня, 05:20Events

Успение Пресвятой Богородицы: нежные картинки и добрые пожелания

Сегодня, 05:05Fun

28 августа: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

Вчера, 13:16Техно

Батарейка из ядерных отходов прослужит 28 тысяч лет: фото

Вчера, 11:33Шоу-бизнес

Сергей и Снежана Бабкины заболели коронавирусом: артист детально рассказал о симптомах

Вчера, 05:49Психология

Гороскоп на сегодня 27 августа: Близнецам нужно держать язык за зубами, а Ракам – заняться своим здоровьем

Вчера, 05:05Fun

27 августа: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

26 августаСтиль

Иванка Трамп вышла в свет в элегантном платье с цветочным узором: фото

26 августаШоу-бизнес

Жена Виктора Павлика призналась, что хочет подарить ему на 60-летие

26 августаТехно

Китайская копия Tesla превзошла оригинал: фото

26 августаТехно

Вселенский взрыв мощностью в квадриллион ядерных бомб приближается к Земле

26 августаПсихология

Гороскоп на сегодня 26 августа: Овнам нужно контролировать эмоции, а Тельцов ждет плодотворный период на работе

26 августаFun

26 августа: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

25 августаEvents

Гороскоп на завтра 26 августа 2020 года: какие знаки зодиака ждут перемены в личной жизни

25 августаШоу-бизнес

Дорофеева и Позитив рассказали о новом составе "Время и Стекло"

25 августаПсихология

Что такое гостевой брак и почему он становится популярным: ответ психолога

25 августаFood

Ореховый Спас-2020: что святят на праздник

Новости партнеров

Модель с 13-м размером груди показала пляжное фото
Модель с 13-м размером груди показала пляжное фото
Токен SNX теперь можно приобрести на криптобирже OKEx
Токен SNX теперь можно приобрести на криптобирже OKEx
Саливанчук во второй раз станет мамой – трогательные фото
Саливанчук во второй раз станет мамой – трогательные фото
Андраде виставила яскравий кадр, позуючи в новому образі
Андраде виставила яскравий кадр, позуючи в новому образі
"Ну нарешті": сяюча щастям Alyosha показала свою крихітку
"Ну нарешті": сяюча щастям Alyosha показала свою крихітку
Вера Брежнева призналась, почему иногда плачет из-за Меладзе
Вера Брежнева призналась, почему иногда плачет из-за Меладзе
Свадебные платья в 2020: тренды сезона
Свадебные платья в 2020: тренды сезона
Певица Alyosha родила третьего ребенка
Певица Alyosha родила третьего ребенка

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять