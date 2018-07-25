"Земля вздымалась от кипящего воздуха": Уилл Смит с семьей покорил действующий вулкан

Актер опубликовал захватывающий ролик в Instagram

Уилл Смит. Фото: Getty

Голливудский актер Уилл Смит решил заняться экстремальным отдыхом. Вместе со своей женой и детьми, а также с друзьями он отправился на итальянский остров Вулькано, где успел забраться на вершину действующего вулкана. Поход и свои эмоции актер запечатлел на видео и опубликовал его на свой странице в Instagram.

"Это было сумасшедше! Мы слышали дыхание вулкана из-под земли. Представьте, что вы стоите перед горячей духовкой ...И потом кто-то открывает ее дверцу. Вот как это было! Земля вздымалась от кипящего воздуха", – эмоционально подписал видео актер.

Публикация от Will Smith (@willsmith) 24 Июл 2018 в 9:53 PDT

Это не первый раз, когда Уилл Смит удивляет поклонников экстремальными "выходками". Не так давно актер станцевал на мосту в центре Будапешта. Актер принял участие в необычном челлендже, который пользователи запустили в Instagram. Его суть заключается в том, чтоб станцевать под песню канадского рэпера Дрейка In My Feeling.

Напомним, сын Уилла Смита рассказал, почему он носит платья и юбки.