Уилл Смит с женой рассказали о свингерстве и сайентологии

Звездная пара прокомментировали слухи о причастности к сайентологии

Уилл Смит с женой. Фото: instagram.com/willsmith

Голливудский актер Уилл Смит, который в сентябре отметил свое 50-летие, вместе с супругой Джадой Пинкетт-Смит высказались о свингерстве. Пара опровергла слухи о том, что придерживается такого образа жизни, пишет The Sun.

Кроме того, звездная пара также прокомментировали слухи о причастности к сайентологии. По словам Уилла и Джады, это не соответствует действительности.

"Давайте развеем кое-какие слухи, просто для галочки. Мы никогда не были сайентологами, мы никогда не были свингерами", – отметил Смит.

А его супруга, комментируя вопрос о свингерстве, назвала это "чересчур особым стилем жизни".

Отметим, что Джада Пинкетт-Смит известна по ролям в фильмах "Матрица: Перезагрузка", "Матрица: Революция", "Крик 2" и другим. А Уиллу Смиту наибольшую известность принесли фильмы "Люди в черном", "Я, робот", "Я – легенда" и "День независимости".

Напомним, недавно Уилл Смит трогательно поздравил свою супругу с днем рождения. Актриса Джада Пинкетт-Смит 18 сентября отпраздновала свое 47-летие.