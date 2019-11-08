Поклонники обескуражены: Уилл Смит снял на видео процедуру колоноскопии

Голливудский актер решил привлечь еще больше подписчиков

Уилл Смит Фото: instagram.com/willsmith

51-летний голливудский актер Уилл Смит, который сыграл сразу две роли в фильме "Двойник", прошел процедуру колоноскопии и снял процесс на видео, которое затем опубликовал в Instagram и YouTube.

Уилл Смит признался, собирается ли идти в политику:

Стоит отметить, что колоноскопия – процедура, при которой в кишечник через анус вводится зонд для визуализации состояния слизистой оболочки толстой кишки. Уилл Смит оригинально объяснил, почему решился показать процесс поклонникам: "Они сказали, что у меня не будет 50 миллионов подписчиков в Instagram, если я не покажу свою задницу. Итак, я делаю колоноскопию". На ролике актер показывает подписчикам пятую точку, которую слегка "размыл" в видеоредакторе.

INSTAGRAM

А вот в YouTube актер опубликовал ролик, на котором показал подготовку к колоноскопии, саму процедуру, а также ее результаты. Выяснилось, что в толстом кишечнике звезды медики обнаружили полип. Образование медики удалили и отправили на анализ, который показал, что полип такой разновидности называют предраковым.

К слову, голливудский актер довольно часто публикует забавные ролики в соцсетях. Не так давно Уилл Смит станцевал зажигательный тверк.

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