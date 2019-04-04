Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Уилл Смит станцевал в болливудском фильме

Актер любит шокировать своих поклонников

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:56
Уилл Смит
Уилл Смит
Фото: instagram.com/willsmith

Голливудский актер Уилл Смит, который недавно станцевал зажигательный тверк, продолжает удивлять своих поклонников. На своей странице в Facebook актер публикует видеоматериалы под названием Will Smith's Bucket List и в последней серии поделился со зрителями кадрами из своего путешествия по Индии.

Уилл пообщался с легендами Болливуда в лице актера Ранвира Сингха и режиссера Карана Джохара, а также принял участие в съемках фильма "Студент года 2", станцевав вместе с актерами.

Актера подучили хореографии, но Смит отметил, что в болливудском стиле танцевать оказались гораздо сложнее.

Напомним, ранее актер станцевал зажигательный танец в Париже. Новое видео Смит опубликовал на своей странице в Instagram.

Смотрите видео о том, как старший сын Уилла Смита шокировал звездного отца:

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram

Еще несколько материалов по теме:
Уилл Смит станцевал зажигательный тверк: видео Звезда "Твин Пикса" сыграет главную роль в новом ситкоме
актер танец уилл смит болливуд
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Видео: 10 самых красивых актерских пар СССР
Видео: 10 самых красивых актерских пар СССР
Чего лишится после развода Ани Лорак
Чего лишится после развода Ани Лорак
Агата Муцениеце прокомментировала свой роман с Дмитрием Нагиевым
Агата Муцениеце прокомментировала свой роман с Дмитрием Нагиевым
Дарья Мельникова показала последствия вторых родов
Дарья Мельникова показала последствия вторых родов

Популярные статьи

Сегодня, 15:20Fun

4 апреля: какой сегодня праздник и что нельзя делать

Сегодня, 09:00Шоу-бизнес

Олег Винник прокомментировал слухи о своей ориентации

Сегодня, 08:23Fun

Молодая мать узнала о беременности во время родов

Сегодня, 05:08Психология

Гороскоп на сегодня: Тельцы могут смело браться за новое дело, а Близнецы дополнительно заработают

Вчера, 13:41Fun

3 апреля: какой сегодня праздник и что нельзя делать

Вчера, 12:02Шоу-бизнес

Алена Шоптенко умилила поклонников фото с подросшим сыном

Вчера, 11:40Техно

Google навсегда закрыла социальную сеть Google+

2 апреляШоу-бизнес

Меган Маркл получила жесткий запрет от принца Чарльза

2 апреляАфиша

Умер актер из сериалов "Улицы разбитых фонарей" и "Бандитский Петербург"

2 апреляFun

Пасха 2019 в Украине: когда отмечаем главный церковный праздник

2 апреляFun

Журналистка спряталась от оператора в прямом эфире: забавное видео

2 апреляШоу-бизнес

Ольга Фреймут показала младшую дочь Евдокию

2 апреляWellness

Магнитные бури в апреле 2019 отменяются: приятный прогноз на месяц

2 апреляШоу-бизнес

Официально: хореограф Илона Гвоздева объявила о завершении карьеры

2 апреляFood

Пасха 2019: ТОП-5 рецептов мясных блюд к празднику

2 апреляПсихология

Гороскоп на сегодня: Скорпионам стоит потрудиться, а Овнам – провести время с друзьями

Новости партнеров

Наши любимые пары в сериалах: что с ними стало
Наши любимые пары в сериалах: что с ними стало
Звезда фильма «Селфи» стал многодетным отцом
Звезда фильма «Селфи» стал многодетным отцом
Фатеева заставила дочь отказаться от новорожденного ребенка
Фатеева заставила дочь отказаться от новорожденного ребенка
Мистика: 9 звезд «Последнего героя», которых мы потеряли
Мистика: 9 звезд «Последнего героя», которых мы потеряли
Дмитрий Харатьян огорчил фанатов изменившейся внешностью
Дмитрий Харатьян огорчил фанатов изменившейся внешностью
Ветров: «Выбираться из отношений с Верой Сотниковой было тяжело»
Ветров: «Выбираться из отношений с Верой Сотниковой было тяжело»
Как очистить сковороду: 2 способа, которых вы не знали
Как очистить сковороду: 2 способа, которых вы не знали
Мелатонин: гормон сна
Мелатонин: гормон сна