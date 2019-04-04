Уилл Смит станцевал в болливудском фильме
Актер любит шокировать своих поклонников
Голливудский актер Уилл Смит, который недавно станцевал зажигательный тверк, продолжает удивлять своих поклонников. На своей странице в Facebook актер публикует видеоматериалы под названием Will Smith's Bucket List и в последней серии поделился со зрителями кадрами из своего путешествия по Индии.
Уилл пообщался с легендами Болливуда в лице актера Ранвира Сингха и режиссера Карана Джохара, а также принял участие в съемках фильма "Студент года 2", станцевав вместе с актерами.
Актера подучили хореографии, но Смит отметил, что в болливудском стиле танцевать оказались гораздо сложнее.
Напомним, ранее актер станцевал зажигательный танец в Париже. Новое видео Смит опубликовал на своей странице в Instagram.
Смотрите видео о том, как старший сын Уилла Смита шокировал звездного отца:
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