Уилл Смит станцевал в болливудском фильме

Актер любит шокировать своих поклонников

Уилл Смит Фото: instagram.com/willsmith

Голливудский актер Уилл Смит, который недавно станцевал зажигательный тверк, продолжает удивлять своих поклонников. На своей странице в Facebook актер публикует видеоматериалы под названием Will Smith's Bucket List и в последней серии поделился со зрителями кадрами из своего путешествия по Индии.

Уилл пообщался с легендами Болливуда в лице актера Ранвира Сингха и режиссера Карана Джохара, а также принял участие в съемках фильма "Студент года 2", станцевав вместе с актерами.

Актера подучили хореографии, но Смит отметил, что в болливудском стиле танцевать оказались гораздо сложнее.

Напомним, ранее актер станцевал зажигательный танец в Париже. Новое видео Смит опубликовал на своей странице в Instagram.

Смотрите видео о том, как старший сын Уилла Смита шокировал звездного отца:

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