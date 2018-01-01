Уитни Хьюстон подверглась сексуальному насилию в детстве со стороны старшей сестры

Об этом сказано в документальном фильме о певице, который представили на Каннском кинофестивале

Уитни Хьюстон. Фото: Getty

Популярная американская певица и актриса Уитни Хьюстон, которая умерла в феврале 2012 года, в детстве подверглась насилию со стороны старшей двоюродной сестры Ди Ди Варвик. Об этом сказано в документальном фильме об Уитни, премьера которого состоялась в рамках Каннского фестиваля, пишет BBC.

Режиссером ленты, показанной в Каннах, выступил Кевин Макдональд. Об инциденте рассказали в интервью родственники исполнительницы.

Варвик якобы подвергала сексуальному насилию Уитни, а также ее сводного брата Гэри Хьюстона. Двоюродная сестра певицы, страдавшая наркоманией, скончалась в 2008-м в возрасте 63 лет.

Напомним, экс-супруг Уитни, музыкант Бобби Браун, сделал неожиданное заявление. По его словам, звезду погубили не наркотические вещества, а разбитое сердце.